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    День траура по погибшим в приграничном конфликте объявили в Кыргызстане

    18 Сентября 2022, 18:43

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – 19 сентября в Кыргызстане объявлен днем национального траура по гражданам, погибшим в результате конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующий указ подписан Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Согласно нему в день национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги КР, отменены все развлекательные мероприятия и передачи.

    Ранее сообщалось, что столкновения на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном начались в среду, 14 сентября.

    По информации Министерства здравоохранения КР, в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикском участке государственной границе в период с 14 по 17 сентября этого года погибли 36 кыргызстанцев, еще 129 человек госпитализированы в медицинские учреждения страны, из них 7 пострадавших отправлены на амбулаторное лечение.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Центральная Азия Таджикистан Кыргызстан
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