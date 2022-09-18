День траура по погибшим в приграничном конфликте объявили в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – 19 сентября в Кыргызстане объявлен днем национального траура по гражданам, погибшим в результате конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий указ подписан Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Согласно нему в день национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги КР, отменены все развлекательные мероприятия и передачи.

Ранее сообщалось, что столкновения на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном начались в среду, 14 сентября.

По информации Министерства здравоохранения КР, в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикском участке государственной границе в период с 14 по 17 сентября этого года погибли 36 кыргызстанцев, еще 129 человек госпитализированы в медицинские учреждения страны, из них 7 пострадавших отправлены на амбулаторное лечение.