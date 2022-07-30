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    • День траура объявили в Грузии в связи с крушением спасательного вертолета

    30 Июля 2022 09:26

    ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Грузии день траура по погибшим во время крушения вертолета на горном курорте Гудаури, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости-Грузия».

    Вертолет МИ-8, принадлежащий пограничной полиции МВД Грузии, 29 июля упал и разбился во время операции по спасению упавших в Гудаури парапланеристов.

    Вертолет во второй половине дня вылетел из Тбилиси в Гудаури, чтобы доставить на место происшествия врачей из центра экстренной помощи Минздрава и спасателей из службы управления чрезвычайными ситуациями МВД.

    Авария произошла возле первого тоннеля трассы, соединяющей Гудаури с Коби.

    Вертолет во время совершения маневра задел хвостовой частью скалу, что привело к разрушению заднего пропеллера. После этого он потерял управление и стал падать. Из-за очередного удара о скалу вертолет взорвался. Его остатки рухнули в ущелье.

    Погибли все восемь человек, находившиеся в вертолете:

    Пилоты — командир экипажа Заза Лория, летчики Дима Каадзе, Леван Чохели, Андро Куджашвили.

    Врачи — Кети Гулагашвили, Георгий Венецкий.

    Спасатели — Каха Торчинава и Георгий Маргиани.


    Фото: newsgeorgia.ge
    #Грузия #Мировые новости
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