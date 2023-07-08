Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    «День тишины» перед выборами президента наступил в Узбекистане

    8 Июля 2023, 12:26

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Узбекистане наступил «день тишины» перед голосованием на досрочных выборах президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соответствии со статьей 103 Избирательного кодекса Узбекистана с этого момента и до окончания голосования запрещается предвыборная агитация в СМИ, на каналах телерадиовещания, не допускается проведение других видов предвыборной агитации. Во всех населенных пунктах республики накануне вечером сняли рекламно-агитационные баннеры, растяжки, плакаты и билборды с предвыборными программами кандидатов в президенты.

    В «день тишины», а также в день голосования запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами.

    Так называемый «день тишины» позволяет избирателям самостоятельно определиться со своими предпочтениями, не испытывая при этом влияния предвыборной агитации, и принять взвешенное решение о голосовании за того или иного кандидата.

    Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о проведении досрочных выборов главы государства, которые назначены на 9 июля 2023 года. О старте президентской выборной кампании, а также кто претендует на пост главы Узбекистана читайте в материале МИА «Казинформ».

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Выборы Узбекистан Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выборы 33 акимов назначили на 27 августа в СКО
    QazaqGaz планирует начать с октября транзит российского газа в Узбекистан
    Испания готовится к досрочным выборам – что может изменится в политической системе страны
    Вице-премьеры Казахстана и Узбекистана обсудили тарифы на транзит муки, угля и продвижение совместных проектов
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Центр приема граждан заработал в Астане