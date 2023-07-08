«День тишины» перед выборами президента наступил в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Узбекистане наступил «день тишины» перед голосованием на досрочных выборах президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии со статьей 103 Избирательного кодекса Узбекистана с этого момента и до окончания голосования запрещается предвыборная агитация в СМИ, на каналах телерадиовещания, не допускается проведение других видов предвыборной агитации. Во всех населенных пунктах республики накануне вечером сняли рекламно-агитационные баннеры, растяжки, плакаты и билборды с предвыборными программами кандидатов в президенты.

В «день тишины», а также в день голосования запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами.

Так называемый «день тишины» позволяет избирателям самостоятельно определиться со своими предпочтениями, не испытывая при этом влияния предвыборной агитации, и принять взвешенное решение о голосовании за того или иного кандидата.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о проведении досрочных выборов главы государства, которые назначены на 9 июля 2023 года. О старте президентской выборной кампании, а также кто претендует на пост главы Узбекистана читайте в материале МИА «Казинформ».