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    «День тишины» перед выборами президента наступил в Узбекистане

    23 Октября 2021, 12:23

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Узбекистане с 00:00 часов наступил «день тишины» перед голосованием на выборах президента, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В соответствии с Законом «О выборах Президента Республики Узбекистан», с этого момента и до окончания голосования запрещается предвыборная агитация в СМИ, на каналах телерадиовещания, не допускается проведение других видов предвыборной агитации.

    Законом закреплена норма, согласно которой в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами.

    Так называемый «день тишины» позволяет избирателям самостоятельно определиться со своими предпочтениями, не испытывая при этом влияния предвыборной агитации, и принять взвешенное решение о голосовании за того или иного кандидата.

    Напомним, выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября. В выборах участвуют пять кандидатов, в том числе действующий Президент Шавкат Мирзиёев.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Выборы Узбекистан Мировые новости
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