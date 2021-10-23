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«День тишины» перед выборами президента наступил в Узбекистане

Автор:  
Мадибек Джанибеков
23 Октября 2021, 12:23
«День тишины» перед выборами президента наступил в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Узбекистане с 00:00 часов наступил «день тишины» перед голосованием на выборах президента, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии с Законом «О выборах Президента Республики Узбекистан», с этого момента и до окончания голосования запрещается предвыборная агитация в СМИ, на каналах телерадиовещания, не допускается проведение других видов предвыборной агитации.

Законом закреплена норма, согласно которой в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами.

Так называемый «день тишины» позволяет избирателям самостоятельно определиться со своими предпочтениями, не испытывая при этом влияния предвыборной агитации, и принять взвешенное решение о голосовании за того или иного кандидата.

Напомним, выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября. В выборах участвуют пять кандидатов, в том числе действующий Президент Шавкат Мирзиёев.


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