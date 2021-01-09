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«День тишины» наступил в Казахстане перед выборами

Автор:  
Арайлым Мұрат
9 Января 2021, 00:00
«День тишины» наступил в Казахстане перед выборами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 9 января, в Казахстане наступает «День тишины» перед выборами депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК. В этот день запрещается любая предвыборная агитация, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В законе «О выборах» говорится о том, что в день голосования и предшествующий ему день любая предвыборная агитация запрещена. Печатные агитационные материалы, ранее вывешенные вне помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, могут сохраняться на прежних местах. В «день тишины» не допускается выведение ранее размещенных материалов на главные страницы интернет-ресурсов.

Как ранее отмечала член Центральной избирательной комиссии РК Анастасия Щегорцова, за нарушение сроков, порядка и условий предвыборной агитации предусмотрена правовая ответственность, а в отношении политических партий - вплоть до отмены регистрации партийных списков.

Напомним, в 18:00 часов 10 декабря 2020 года началась предвыборная агитация партий, участвующих на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК, который пройдет 10 января 2021 года.

В этом году на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихата РК будут участвовать пять зарегистрированных в стране партий. Это Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», партия «Nur Otan», политическая партия «ADAL», демократическая партия Казахстана «Ак жол» и Народная партия Казахстана. Все партии зарегистрированы Центральной избирательной комиссией РК. Всего в списках политических партий - 312 кандидатов. Среди них от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» - 19, от партии «Nur Otan» - 126, от политической партии «ADAL» - 16, от демократической партии Казахстана «Ак жол» - 38 и Народной партии Казахстана – 113 человек.


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