4 Июня 2022 00:00

День тишины наступил в Казахстане перед референдумом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в полночь наступил День тишины перед республиканским референдумом. Республиканский референдум пройдет 5 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно пункту 4 статьи 7 Закона «О республиканском референдуме», любая агитация в предшествующий референдуму день и в день проведения референдума запрещена. Таким образом, 4 и 5 июня 2022 года проводить в СМИ, в том числе в Интернете агитацию референдума запрещается.

Как ранее пояснили в Министерстве информации и общественного развития, исходя из смысла и содержания понятия «агитация», в качестве агитационных будут рассматриваться материалы, побуждающие избирателей голосовать «за» или «против» вопроса, вынесенного на референдум.

Причем в этом случае к административной ответственности могут быть привлечены как физические, так и юридические лица, допустившие данное нарушение, в том числе и пользователи социальных сетей.

«Агитационные материалы, ранее размещенные на интернет-ресурсах, могут сохраняться на прежних местах, их вывод на главную страницу сайта запрещается. Также на прежних местах могут оставаться ранее размещенные информационные материалы разъясняющего характера о дате, условиях поведения референдума, порядке голосования, включая рекламные баннеры, отсчет дней до референдума на интернет-ресурсах и телеканалах», - проинформировали в МИОР РК.

В Генеральной прокуратуре РК объяснили, что в случае проведения агитации в эти дни - в период ее запрещения наступает ответственность по статье 102 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (КоАП).

Вместе с тем в ведомстве предупредили казахстанцев, что голосование два или более раза или за другого избирателя либо выдача членом участковой комиссии референдума гражданам бюллетеней для голосования в целях предоставления им возможности голосования за других лиц влечет ответственность по статьям 108 и 110 КоАП.

«В соответствии с Конституцией (статьи 83) органы прокуратуры обеспечивают высший надзор за соблюдением законности на всех стадиях подготовки и проведения референдума. Генеральная прокуратура в целях обеспечения законности и предупреждения правонарушений призывает граждан, общественные объединения и средства массовой информации строго соблюдать действующее законодательство. При установлении фактов нарушений приведенных выше требований закона просим незамедлительно сообщать о них в органы прокуратуры для принятия мер реагирования», - обратились ранее в Генеральной прокуратуре.