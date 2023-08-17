День строителя отметили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Каждое второе воскресенье августа в стране отмечается День строителя. В честь праздничной даты, в областном центре состоялось торжественное мероприятие с участием акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

В фойе дворца «Болашақ сарайы» была организована тематическая выставка продукции, применяемой в строительстве.

Руководитель области поздравил строителей и ветеранов отрасли с профессиональным праздником и поблагодарил за самоотверженный труд.

«Вы создаете то, без чего немыслимо существование современного человека – условия для комфортной и благоустроенной жизни. Благодаря вашим усилиям, улучшается качество жизни людей. Именно строители формируют неповторимый облик наших городов, возводят высотные административные здания, досуговые комплексы, жилые дома, торговые супермаркеты. Вы прокладываете дороги, новые социальные, культурные и промышленные объекты. Бережно реставрируете старые здания, помогая сохранить для наших потомков то, что было создано их отцами и дедами. Успешно осваиваете современные технологии, внедряете новейшие строительные материалы, развивая свою отрасль. Наш регион растет и развивается, а это значит, что профессия строителя всегда будет востребованной», - подчеркнул Ермек Маржикпаев.

Строительный сектор является одним из основных драйверов экономики региона.

Акмолинская область по итогам первого полугодия находится на лидирующих позициях в стране по показателям ввода жилья и объему выполненных строительных работ.

В этом году финансирование сферы жилищного строительства увеличено на 45% и составило 17 млрд тенге.

Ежегодно растет количество новоселов. За последние 3 года сдано свыше 2 млн кв. метров жилья, а это более 9 тысяч квартир и 7 тысяч индивидуальных домов. Сегодня ведется строительство 51жилого дома, из них 15 будут построены до конца года. Всего в 2023 году планируется ввести 650 тысяч кв. метров жилья, что позволит улучшить жилищные условия 5 тысяч акмолинцев.

Ежегодно увеличивается количество строящихся объектов социальной сферы. Строятся школы, объекты дошкольного образования, общежития и медицинские учреждения.

Мероприятие продолжилось чествованием лучших представителей сферы. За вклад в социально-экономическое развитие области ряд акмолинцев были награжден медалями «Еңбек ардагері», нагрудными знаками «Қазақстан Республикасының Құрметті құрылысшы», почетными грамотами министра по инвестициям и развитию РК и благодарственными письмами.