День спорта отпраздновали в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - День спорта и 50-летие управления физической культуры и спорта Мангистауской области отметили в Актау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

В рамках торжественного мероприятия прошла церемония награждения заслуженных работников сферы спорта.

Праздничное событие собрало гостей, включая акима области Нурлана Ногаева, Елсияра Канагатова – руководителя департамента спорта Национального олимпийского комитета РК, а также руководителей областных спортивных школ, тренеров и специалистов в сфере спорта. В рамках мероприятия состоялось награждение заслуженных работников и тренеров спортивными медалями, включая «Почетный работник спорта», «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», и «Заслуженный тренер РК» Министерства культуры и спорта РК.

Некоторые участники получили благодарственные письма от акима области. На сегодня в Мангистауской области развиваются 130 видов спорта, функционируют 864 спортивных объекта.

По итогам первого полугодия в регионе массовыми занятиями спортом охвачено 40,6% населения или 305 578 человек. В этом году запланировано проведение 1120 спортивных мероприятий.

С начала года в первом полугодии мангистауские спортсмены завоевали более 380 медалей на республиканских и международных соревнованиях. В том числе на республиканских - 120 золотых медалей, 129 серебряных и 134 бронзовых, а на международных соревнованиях - 37 золотых медалей, 36 серебряных и 59 бронзовых.

Глава региона Нурлан Ногаев подчеркнул важность спорта, особенно для молодежи, будущего страны.

«В соответствии с указаниями Президента был разработан и одобрен постановлением Правительства «Комплексный план по развитию физической культуры и массового спорта на 2020-2025 годы». Согласно этому плану, первоочередное внимание уделяется развитию массового спорта и расширению сети спортивных комплексов. В школах и спортивных кружках активно увеличивается число занимающихся физической культурой и спортом. С годами инфраструктура в сфере спорта в регионе укрепляется: современные спортивные сооружения успешно эксплуатируются, а новые физкультурно-оздоровительные комплексы успешно открываются, принося позитивные результаты.

Основная цель заключается в дальнейшей популяризации массовых видов спорта среди различных возрастных групп и обеспечении наивысшей доступности спортивной инфраструктуры для детей. В этот особенный день я искренне поздравляю всех спортсменов, тренеров, учеников спортивных школ и многочисленных болельщиков с Днем спорта! Желаю вам крепкого здоровья, новых вершин в спорте, радости и процветания!» - подчеркнул Нурлан Ногаев.

Церемония завершилась выступлением местных артистов в рамках концертной программы.