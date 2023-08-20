День спорта отмечают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Ежегодно каждое третье воскресенье августа в Казахстане отмечается День спорта. В этом году дата выпала на 20 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начиная с 1998 года, праздник отмечается каждое третье воскресенье августа. Он появился как дань уважения спорту, который в Казахстане имеет очень широкую поддержку со стороны государства. Развитию спорта в Казахстане способствует политика, направленная на расширение массового спортивного движения, поощрение спортивных достижений.

Глава государства на первой сессии Парламента РК VIII созыва поручил создать в стране условия для занятия детей спортом.

«Важнейшее значение имеет популяризация здорового образа жизни и развитие массового спорта. Особенно необходимо создать условия для занятий спортом детей. Все это позволит улучшить здоровье населения. Я поднимал этот вопрос в своем Послании. Государство уделяет большое внимание укреплению спортивной инфраструктуры. В стране насчитывается более 43 тысяч спортивных сооружений, из которых больше половины – на селе», - сказал Президент.

Как отметил Глава государства, наблюдается нехватка простых и доступных для граждан спортивных объектов. Подавляющее большинство физкультурно-спортивных сооружений находятся в государственной собственности, расходы на их содержание ложатся на бюджет.

Этот праздник является особенным для спортсменов, тренеров, детей и подростков, которые связали свою жизнь со спортом.

Также в этом году в Казахстане утвердили Концепцию развития физической культуры и спорта до 2029 года.

Согласно этому, в новом этапе развития физической культуры и спорта будет предусматриваться обеспечение непрерывной подготовки национальных сборных команд, спортивного резерва страны, привлечение населения к массовым занятиям физической культурой и спортом и логическое завершение начатых преобразований, которые приведут к следующим принципиальным изменениям в области физической культуры и спорта.

В 2025 году планируется внедрение национальной цифровой платформы e-sport для сбора данных о спортивных учреждениях, составах команд, тренерах, судьях и спортивных мероприятиях.

Стоит отметить, что с начала года казахстанские спортсмены на официальных международных турнирах завоевали 586 медалей разного достоинства.

373 награды спортсмены из Казахстана завоевали в олимпийских видах спорта. В частности, наши атлеты выиграли 121 золотую, 111 серебряных и 141 бронзовую медали.

118 медалей пришлись на неолимпийские виды спорта. Из них 53 – золотые, 38 – серебряные, а 27 – бронзовые медали.

95 наград завоевали отечественные параспортсмены. Паралимпийские дисциплины принесли в копилку нашей сборной 33 золотые, 33 серебряные и 27 бронзовых медалей.

Спорт активно развивается также и среди людей с особенными потребностями. За 3 года число лиц с особыми потребностями, занимающихся спортом и физической культурой, выросло в Казахстане на 25,3%. Если в 2020 году их было 38 352, то к началу 2023 года этот показатель вырос до 51 325 человек.

Больше всего занимающихся спортом лиц с особыми потребностями в Костанайской области – 5687 человек. Далее следуют Восточно-Казахстанская область (4997 человек) и город Астана (4514 человек). Большое число физически активных граждан в Туркестанской (4298 человек) и Жамбылской (4 057 человек) областях.

Также Министерство культуры и спорта разработало изменения в приказ «Об утверждении размеров выплат денег по договорам о спортивной деятельности со спортсменами высокого класса, тренерами и специалистами в области физической культуры и спорта, осуществляющими подготовку спортсменов высокого класса».

Согласно проекту приказа, размер ежемесячных выплат спортсменам-претендентам на медали Олимпийских, Паралимпийских или Сурдлимпийских игр, будет зависеть от того, является ли атлет победителем или призером чемпионата/кубка мира или Азии в текущем олимпийском цикле.

8-15 сентября в Астане состоится одно из важных спортивных мероприятий — V Всемирные игры кочевников.

Глава государства поручил организовать знаковое для страны мероприятие на самом высоком уровне. Стоит отметить, что заявка Казахстана на проведение игр была единогласно поддержана тюркским сообществом.

Главным организатором спортивных состязаний выступает Министерство культуры и спорта РК. Большую поддержку оказывает Ассоциация национальных видов спорта РК.

Также на днях в столице прошло торжественное мероприятие в честь празднования Дня спорта, в ходе которого наградили работников и ветеранов за значительный вклад в развитие спорта в стране.

«В День спорта мы отмечаем заслуги и ценный вклад тех, кто посвятил этой сфере жизнь, будь то спортсмены, защищающие честь флага на международных турнирах, тренеры, вкладывающие время и душу в воспитание чемпионов, или сотрудники спортивных организаций. Глава государства уделяет большое внимание развитию спорта в Казахстане. Наше министерство активно работает над тем, чтобы обеспечить максимальную поддержку работникам этой сферы. Например, нами разработан проект по внедрению дополнительных выплат тренерам-преподавателям за передачу спортсменов на следующий этап подготовки и управление группами», – отметил Асхат Оралов.