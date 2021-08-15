День спорта отмечают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ежегодно каждое третье воскресенье августа в Казахстане отмечается День спорта. В этом году дата выпала на 15 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начиная с 1998 года, праздник отмечается каждое третье воскресенье августа. Он появился как дань уважения спорту, который в Казахстане имеет очень широкую поддержку со стороны государства. Развитию спорта в Казахстане способствует политика, направленная на расширение массового спортивного движения, поощрение спортивных достижений.

В своем ежегодном Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что приоритет нужно отдать массовому спорту, физической культуре и, конечно, детям. В каждой области, крупных районных центрах Президент РК поручил открыть спортивные секции.

По поручению Главы государства был принят Комплексный план по развитию физической культуры и массового спорта на 2020-2025 годы. Количество людей, систематически занимающихся спортом и физической культурой, достигло 5,9 млн человек, в том числе 560 908 подростков и детей. В стране действуют 127 703 спортивных секций, 477 детско-юношеских спортивных школ, 579 детско-подростковых, 107 детско-юношеских клубов физической подготовки. Также расширена сеть детско-юношеских клубов физической подготовки и врачебно-культурных диспансеров. Введен обязательный компонент по национальным видам спорта на занятиях по физическому воспитанию. Предусмотрено выведение 3000 инструкторов по спорту в каждом сельском округе.

Этот праздник является особенным для спортсменов, тренеров, детей и подростков, которые связали свою жизнь со спортом.

К слову, недавно завершились XXXII Олимпийские игры в Токио. Итоговая позиция страны в зачете Олимпиады – 83-е место. Сборная Казахстана вернулась в страну с 8 бронзовыми медалями. Призерами турнира стали дзюдоист Елдос Сметов, тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, боксеры Камшыбек Кункабаев и Сакен Бибосынов, борец Нурислам Санаев и каратисты Дархан Асадилов и Софья Берульцева. Всего на Олимпиаде в Токио от Казахстана выступили 97 спортсменов — они представляли страну в 27 видах спорта.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсменов с завоеванными медалями. Позже Президент подписал указ о награждении государственными наградами бронзовых призеров.

«Благодарю атлетов, проявивших волю к победе и мастерство. Поздравляю бронзовых призеров Олимпиады, это впечатляющий результат их многодневных упорных тренировок», - написал Глава государства в Twitter.

Также Президент добавил, что итоговый результат национальной команды – 8 бронзовых медалей и 83 позиция в общекомандном зачете – не соответствует спортивному потенциалу Казахстана и значительным средствам, которые государство вкладывает в развитие спорта. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что необходимо извлечь правильные уроки из токийской Олимпиады, чтобы на следующих играх в Париже показать результаты, оправдывающие надежды наших граждан.

«Выступление национальной сборной на Олимпиаде свидетельствует в пользу срочных, эффективных реформ в такой важной сфере, как спорт. Следует уделить внимание развитию массового и детского спорта и на этой основе стремиться к достижению выдающихся успехов на мировой арене», - заключил Президент.

В Правительстве тоже обсудили проблемы развития массового и детского спорта. Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов поставил перед государственными органами целый ряд ключевых задач. В частности, поручено пересмотреть целевые показатели по охвату населения занятиями спортом с достижением в текущем году не менее 35% результата. Для этого акиматам поручено расширить бесплатные спортивные секции для детей за счет увеличения объемов государственного спортивного заказа, открытия дополнительных детских, подростковых клубов, детско-юношеских спортивных клубов, возобновить работу школьных и студенческих спортивных лиг.

Также в связи с отсутствием в Костанайской, Атырауской и Мангистауской областях спортивных школ-интернатов акиматам данных регионов поручено решить вопрос их строительства. До конца текущего года акиматам поручено завершить строительство 43 физкультурно-оздоровительных комплексов, расширить сеть Work-out площадок и других незатратных спортивных сооружений. Особое внимание поручено уделить полной загруженности спортивных объектов.

К слову, согласно приведенным данным Министерства культуры и спорта РК, в настоящее время спортивными секциями уже охвачено 37,5% детей и подростков, из них 370 тысяч детей занимаются в ДЮСШ, около 190 тысяч - в детско-подростковых и детско-юношеских клубах физической подготовки, 965 тысяч - в секциях при общеобразовательных учреждениях. «Количество занимающихся детей творческими кружками в организациях образования и культуры, в частности от 4-18 лет, – 1 360 721.

С 1 января 2020 года также повышена заработная плата работников специализированных школ и колледжей сферы спорта, которая ежегодно будет увеличиваться на 25% до 2023 года.

В стране насчитывается 21 334 коллективов физической культуры, создано более 127 тысяч спортивных секций, занятиями в которых охвачено 5,3 млн. человек. Наряду с этим, ведется строительство в регионах страны 100 физкультурно-оздоровительных комплексов, 13 из которых ведены в эксплуатацию в 2019 году. В 2020 году введено в эксплуатацию 14 ФОК, из них 7 ФОК по программе «Ауыл – Ел бесігі», на стадии завершения 10 ФОК.