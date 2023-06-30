День специалистов БПЛА отметили в РгК «Юг»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – 30 июня в Вооруженных Силах Казахстана отмечается новый военный праздник – День специалистов по применению и эксплуатации беспилотных авиационных систем (БПЛА). Постановка беспилотников на вооружение позволила расширить боевые возможности воинских подразделений казахстанских Вооруженных Сил, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ровно год назад, 30 июня 2022 года, приказом министра обороны Казахстана был сформирован департамент развития и применения беспилотных авиационных систем Генерального штаба Вооруженных сил. За прошедший год департамент разработал концепцию развития беспилотных авиационных систем (БАС) в Вооруженных силах страны, подготовил изменения и дополнения в ряд нормативных правовых актов, провел работу по унификации штатов подразделений БПЛА в войсках. Его специалисты на системной основе изучают мировую практику применения беспилотников в различных вооруженных конфликтах, тенденции развития и предложения на рынке новых технологий», - рассказала руководитель пресс-службы Таразского гарнизона Медиа-центра Министерства обороны РК подполковник Дина Мухаринова.

Спикер отметила, что с развитием технологий беспилотные летательные аппараты уверенно вошли в ряд эффективных образцов вооружения. Широкий диапазон их применения позволил найти беспилотникам достойное применение в армии. Беспилотные авиационные системы применяются для ведения различных видов разведки, при целеуказании и для корректировки огневого поражения. Беспилотники способны доставлять малогабаритные грузы в труднодоступные районы.

На вооружении казахстанской армии имеются израильские комплексы Skylark-1LEX, белорусские – «Бусел-10» тактического уровня и китайские БАС – Wing Loong-1 оперативно-тактического уровня. В Вооруженных силах беспилотные летательные аппараты активно применяются при проведении учений, выполнении мероприятий по обеспечению общественной безопасности, в ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера.

Напомним, что в Жамбылской области в октябре 2021 года уже применяли беспилотники, изучая обстановку на территории повторного взрыва военных складов в Байзакском районе. Для анализа и контроля обстановки в небо запускали беспилотный летательный аппарат Sky Lark, изображение с которого подается на экран на земле. 26 августа 2021 года в воинской части близ села Кайнар произошло возгорание возле склада, затем последовала серия взрывов. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 17 человек.

«Одними из первых к освоению беспилотных авиационных систем приступили Силы воздушной обороны, - продолжает подполковник Дина Мухаринова. - Несколько лет назад в Таразе был создан учебный центр боевой подготовки и применения БПЛА. Он стал не только мощной базой для работы с различными системами, но и прочной основой для подготовки специалистов БПЛА и выпуска специалистов современного профиля».

«Современные Вооруженные Силы трудно представить без БПЛА, – отмечает полковник Шохан Мусабеков, командир учебного центра боевой подготовки и применения БПЛА. – Наш учебный центр одним из первых приступил к освоению беспилотников. И на сегодня нами подготовлено немало специалистов, как для Министерства обороны, так и для других силовых структур».

Несмотря на отсутствие пилотов внутри аппаратов, управляются эти системы все же руками человека. Вместе с расширением сферы применения беспилотных систем стал наращиваться и профессиональный уровень тех, кто управляет беспилотниками.

«Научиться управлять беспилотниками несложно. Было бы желание, стремление, ну и, конечно, базовое образование, - говорит заместитель командира авиационной эскадрильи БПЛА майор Гусен Мустафаев. - Я учился в Военном институте Сил воздушной обороны по летной специальности, потом переучился. И теперь не только сам управляю БПЛА, но и обучаю других».

Активно БПЛА стали применяться в частях Сухопутных войск. Разведывательные и артиллерийские подразделения не только получили образцы беспилотников и обучились работе с ними, но и применяют их для выполнения задач по своему предназначению.

«В современных условиях беспилотники стали одним и ведущих типов вооружений. Они достаточно мобильны, их несложно обслуживать. С помощью специалистов-инструкторов можно в короткие сроки научиться управлять ими. Беспилотники способны выполнять сложные боевые задачи в тех условиях, в которых человек не может это делать физически. Самый главный плюс данного типа вооружений заключается в том, что применение беспилотников не несёт в себе рисков потери живой силы. А это значит, что сохраняются ресурсы – люди, которые продолжают своим профессионализмом приносить пользу Отечеству», - отметила начальник пресс-службы Таразского гарнизона Медиа-центра Минобороны РК подполковник Дина Мухаринова.