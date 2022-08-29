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    День шахтера с размахом отметили в Карагандинской области

    29 Августа 2022 17:38

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В шахтерских городах Карагандинской области с размахом отпраздновали главный праздник горняков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году День шахтеров отмечается в 75-й раз. Юбилейное празднование длилось два дня. Концерты и массовые гуляния прошли в областном центре и в шахтерских городах и поселках.

    Праздничные мероприятия в Абае, Шахтинске и Сарани посетили аким Карагандинской области Женис Касымбек и главы крупных градообразующих предприятий. Они поздравили с Днем шахтера работников и ветеранов угольной промышленности.

    Дань памяти воздали погибшим горнякам. В Абае возложили цветы к мемориалу, который воздвигли в память о трагедии на шахте «Абайская» в ноябре 2021 года.

    В каждом шахтерском городе сотни представителей династии этой профессии. Глава региона поздравил всех шахтеров с праздником.

    «День шахтера – любимый и особенный праздник, впитавший историю и традиции нашего края. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто посвятил себя этой мужественной профессии. Жизнь каждого из вас может служить примером трудолюбия, стойкости и честности. Ваш вклад в социально-экономическое развитие неоценим. Мы гордимся вами! Желаю всем шахтерам здоровья, процветания и благополучия. Пусть в ваших домах царят тепло и уют», - сказал Женис Касымбек.

    Помимо развлечений, были и угощения. В Абае организовали ярмарку местной продукции.

    Юные участники театрализованной постановки представили историю праздника и третьей кочегарки.

    Горняков с профессиональным праздником приехали поздравить звезды казахстанской эстрады.

    Салюты в честь Дня шахтера прогремели не только в городах, но и в поселке Шахан.

    В Карагандинской области в угольной отрасли трудятся около 90 тыс. человек.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Караганда
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