День рождения Абая: посещение Мекки казахской поэзии

СЕМЕЙ-АБАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – «Дорогу в Абайский район Восточно-Казахстанской области называют «дорогой великих», - сказала экскурсовод Умитгайша Ибраева корреспонденту МИА «Казинформ», когда мы выехали из города Семея в направлении районного центра Абайского района села Караул.

Как известно, Абайский район стал родиной трехизвестных личностей – Абая, его племянника Шакарима и Мухтара Ауэзова. Поэтомуона считается священной. Жидебай называют еще Меккой казахской поэзии.

При выезде из Семея в сторону Абайского районарасположена стела с лирой, символизирующей поэзию. Рядом - на каменной плите,картина со сценой охоты, над ней надпись большими буквами: «Абай жолы».

По информацииэкскурсовода, в Абайском районе площадь музея-заповедника занимает 6400 га. Внего входят 16 объектов. В том числе дом-музей Абая в урочище Жидебай, колодецКунанбая, могилы Зере и Улжан, мемориальный комплекс «Абай-Шакарим», мечетькомплекса.

На улице стояла сильная жара, вдоль дорогираскинулись бескрайние степи с небольшими холмами и горами у горизонта. Здесьначинается Казахский мелкосопочник, горы Шынгыстау. По преданию, именно в этихгорах потрясателя Вселенной Шынгыс хана подняли на белой кошме. А еще дальше –в 80 км от районного центра Караула располагается пещера Коныр аулие.

Мемориальный комплекс «Абай-Шакарим» расположенпримерно в 180 километрах от города Семея, в урочище Жидебай.

Чтобы добраться до урочища Жидебай, нам пришлосьсвернуть с основной дороги вправо. По пути мы проехали несколько домов.Оказалось, что в них живут сотрудники музея.

Поразило, чтоони находятся здесь практически все время, ведь рядом нет населенного пункта –только музеи и мемориальный комплекс. Но, как они рассказали, в теплую погоду –весной, летом и осенью – сюда приезжают чуть ли не каждый день посетители,желающие поклониться праху великого поэта, прочесть молитвы на его могиле.

Как отметила УмитгайшаИбраева во время специальной экскурсии для корреспондента Казинформа: «Мемориальный комплекс «Абай-Шакарим» был построен к 150-летию Абая, в 1995 году. Архитектором комплекса является Бек Ибраев. Комплекс выполнен из белого мангистауского известняка-ракушечника. Платформа стилобатдлиной 200 метров и шириной 65 метров. Высота платформы – 5 метров. Платформасостоит из трех ярусов – трех уровней вселенной по мифологии казахов. Нижнийярус – черный - обозначает подземный мир, средний – красный – жизнь наземле и верхний – белый – высший мирдухов и Аллаха. Высота башни, где похоронен Абай – 32,5 метра, башни, гдепогребен Шакарим, – 31,5 м».

При входе в комплекс стоит светильник – шырак.

Далее идет длинный коридор.

В центре комплекса находится амфитеатр – внизу сценаи сверху вокруг места для зрителей. Здесь поэты состязаются в чтении стихов,проводятся культурные мероприятия.

Справа отамфитеатра находится башня с могилойАбая. Дверь в башню могут открывать только мужчины.

Внутри все наполненосветом, такое ощущение, что все вокруг излучает свет.

Рядом с могилой акына захоронен его брат Оспан. Прочли молитвы.

Как сообщила Умитгайша Ибраева, на стенах башеннаписаны 99 имен пророков. Купол напоминает небо, звезды, в оформлении плит использованы растительныемотивы.

У задней стены стоитшырак – светильник.

Пол выложен измраморной мозаики.

Несмотря на жару наулице, здесь очень прохладно.

Вокруг башни Абаянаходятся маленькие башенки, символизирующие плеяду его учеников-поэтов.

По краям комплексанаходятся башни – они предусмотрены для паломников, ночного чтения молитв исовершения ритуалов.

Башня над могилойШакарима

Если на куполе башниАбая были звезды, то в башне Шакарима будто капли слез.

Это символизирует нелегкую судьбу племянникаАбая. Вся жизнь Шакарима была очень сложной. Он рано лишился матери и отца. А впоследние годы жизни уединился в горах и много писал, размышлял над бренностьюбытия. Рядом похоронен его сын Ахат.

Возле комплекса сохранилосьзахоронение жены Абая Еркежан. Старые стены, заботливо огородили современными,чтобы сберечь от ветров.

Слева от входа вмемориальный комплекс расположена четырехкупольная мечеть.

По словамсотрудников, здесь проводятся поминки (ас). Для этого стоят столы.

Совсем неподалекунаходятся могилы матери Абая Улжан ибабушки Зере, которые с детства вложили очень много любви и души в воспитаниебудущего поэта.

Рядом сохраниласьодна из стен, сложенная из кирпича. Вызывает удивление, что до сих пор неизучен состав этих кирпичей, которые смогли выдержать больше века.

А в 1,5 километрах от мемориального комплексанаходится дом-музей Абая – зимовка, родовое поместье.

Поэт переехал сюда в 1894 году, в 1892 году умер егобрат Оспан, который жил здесь, и Абай по закону амангерства должен был женитьсяна его вдове Еркежан. И вот он переехал в родовое поместье, прожил здесьпоследние 10 лет жизни. Этот период был очень плодотворным. Абай написал здесь «Слова назидания». Он посвоему плану построил зимовку. Она была разрушена и восстановлена на 125-летиепо словам очевидцев.

В 1945 году, к 100-летию Абая, зимовка былареорганизована в дом-музей.

Полностью же она была восстановлена к 125-летиюАбая и дополнена литературной экспозицией к 150-летию поэта.

Во дворе, справа отвхода установлен бюст Абая.

В коридоре воссоздана атмосфера того времени, вкотором жил и творил Абай.

Представлено генеалогическое древо рода Абая.

Потомки Абая проживают в Алматы, это Айдос Эрнесулы и Данияр Айдарулы Акылбаев.

Один из разделов знакомит с гостями аула Абая. Срединих были композиторы, певцы Биржан сал Кожагулов, Мади Бапиев, ученики Абая,преемники его литературных традиций, поэты Арип Танирбергенов, Асет Найманбаев,Уайыс Шондыбаев. Поэты распространяли в устной форме произведения своего наставника в другихуездах. Продолжая традиции Абая, изучали произведения русской классическойлитературы, делали переводы.

Следующий раздел экспозиции отражает дружескиевзаимоотношения Абая с политическими ссыльными. Они помогали ему глубокоизучать русскую и западноевропейскую художественную, историческую литературу. Ссыльныедрузья Абая были гостями его аула. По воспоминаниям сына Абая Турагула, племянникаКакитая Искакова, Е. Михаэлис и С. Гросс гостили в ауле Абая.

Это надпись на камне, сделанная любимым сыном АбаяМагауей. Она гласит: «Всякий проходящий мимо пусть прочитает молитву и помянетменя добрым словом».

Столовая

Столовая комната находится слева от входа. Здесь размещенапечь, имеющая куполообразный верх. В ней установлены два казана. Как отметиласотрудница музея Лаура, в большом казане варилось мясо, в казане поменьше— легкая пища. Оба казана закрывалисьдеревянными крышками. Куполообразный верх печи предохранял комнату от пара.

Здесь представлена деревянная посуда: астау — блюдо для разведения курта,кумысный набор. В комнате также располагаются шкафы для посуды, кебеже — ларьдля хранения пищи, асадал — шкаф на высоких ножках для хранения пищи ипродуктов.

Вся мебель изготовлена местными мастерами из дерева. Справой стороны от окна находится деревянная кровать, лицевая сторона которойинкрустирована костью. По словам экскурсовода, у головы и к ногам кроватьподнимается, то есть наши предки знали, что так полезно для кровообращения.

Над кроватью — старинный ковер из черногобархата с красными аппликациями, оригинал. Он принадлежал жене АбаяДильде.

Как отметила экскурсовод, в урочище Жидебай прошли последние 10 лет жизнипоэта. Они были наполнены плодотворным трудом.

В Жидебае, были написаны 75-76 лирических стихов Абая.Здесь также им были написаны 27 из 45-ти «Слов назидания», осуществленыпереводы произведений Лермонтова и Крылова. Жидебай для Абая был источникомпоэтического вдохновения и философских раздумий.

На фото перо поэта и любимая домбра, у которой триструны, как у балалайки. Абай играл играл именно на ней – особой, трехструннойдомбре.

Лирические произведения Абая перекликаются со «Словаминазидания» — «Карасоз» или «Гаклии». «Слова назидания» («Гаклии») были написаны в 1890-1898 гг. «Карасоз» — это разговорыпоэта с самим собой, заметки и размышления о том, что он видел, что прочитал,что сочинял.

В 90-х годах Абай переводил Михаила Лермонтова и ИванаКрылова. Из творчества М. Лермонтова он перевел «Кинжал», «Выхожу один я надорогу», «Дары Терека», «Парус», отрывки из «Демона».

Гостиная комната

Пол здесь устлан коврами ручной работы — сырмак. А настене висит ворсовый ковер. Среди экспонатов можно увидеть и старинныймузыкальный инструмент — кобыз.

Также в гостиной комнате расположен столик с национальной игрой тогызкумалак, счеты.

Рабочий кабинет

Это любимая комната Абая, здесь поэт проводил очень много времени. Он работал,читал, писал стихи. Вся обстановка комнаты сохранила творческую атмосферу.

На письменном столе – рукопись великого поэта, перо и книги.

Рукопись Абая - письмо сыну Магауе.

В шкафу и на столе – книгина пяти языках.

В следующей комнате на стене находится такия — головной убор Кунанбая, привезенный им из Аравииво время паломничества в Мекку. Она передана в музей правнуком Абая — БагфуромАкылбаевым.

На стенах висят фотографии: Абай с сыновьями Акылбаеми Турагулом, Абдрахман — средний сын Абая, Оспан — младший брат Абая.

Здесь же находится казахская деревянная кровать субранством. В центре — круглый стол с набором для кумыса, отделанным серебром.

Возле печи большой медный таз, в котором купалималенького Абая, кумган.

Комната Еркежан

Еркежан — жена Оспана, младшего брата Абая. Послесмерти Оспана, по казахскому обычаю аменгерства, Абай должен был жениться наЕркежан. На воспитании Еркежан еще при жизни Оспана, находились внуки Абая,дети Акылбая: Аубакир и Пакизат. Поскольку всю свою жизнь Еркежан провела вЖидебае, большинство сохранившихся предметов принадлежат ей.

Женские серебряныеукрашения. Серебро очень почиталось указахов. Сундуки с украшениями и одеждой.

Камзол и такия ручной работы.

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Серебряное седло Еркежан

По словам экскурсовода, охотничьим ружьемцентрального боя Абай был награжден Западно-Сибирским генерал-губернаторомбароном Таубе в 1890 году «За усерднуюслужбу и особые заслуги».

Деревянная кровать с убранством – приданное Еркежан.На вопрос о том, что Еркежан итак была в семье, будучи женой Оспана, неужели ией полагалось приданное при выходе замуж за его брата Абая, мне ответили, чтопо традиции так было положено. А традиции в те времена свято чтили.

Также в доме воссоздана шошала (коптильня,холодильник) – место, где коптили мясо и развешивали его на деревянных столбах.По центру стоит казан.

На улице под навесом из деревянных жердей можноувидеть повозки - зимний и летнийварианты. Попрощались с сотрудниками музея.

Рядом с музеем находится памятный знак – центрЕвразийского континента. Надпись «Центр Евразийского континента» с четырехсторон пирамиды написана на разных языках: казахском, русском, английском,китайском.

Когда мы уезжали, в музей приехала семья смаленькими детьми.

Поездка в Абайский район, на Родину великогоказахского поэта Абая Кунанбаева была информационно насыщенной. По времениона практически заняла весь день. Нопосле посещения чувствуешь заряд энергии, исходящей от этой святой земли,подарившей нашему народу гения, уникальной личности, оказавшей влияние наформирование и дальнейшее развитие казахской литературы и культуры в целом.

Такимстало путешествие на родину великого казахского поэта, просветителя,общественного деятеля Абая Кунанбаева.

Каксообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил придать родине великого Абаявысокий статус и сделать его популярным местом паломничества. Также главагосударства подписал Указ о праздновании на высокомуровне 175-летия Абая.

Фото автора иГосударственного историко-культурного и литературно-мемориальногозаповедника-музея Абая «Жидебай-Борили»