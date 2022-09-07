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    День Республики планируют сделать национальным праздником в Казахстане

    7 Сентября 2022, 13:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - День республики в Казахстане планируют определить национальным праздником. Внесение соответствующей нормы предлагается в проекте закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии и культуры», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В заключении по проекту закона профильного Комитета Мажилиса говорится, что депутатами во исполнение поручения Главы государства, данного на заседании Национального курултая 16 июня 2022 года, в Закон Республики Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан» внесены следующие поправки:

    - определить 25 октября Национальным праздником - День Республики;

    - установить 16 декабря – Днем Независимости как государственный праздник.

    Министр культуры и спорта Даурен Абаев позже уточнил, что День Республики станет выходным днем.

    «Торжественные мероприятия будут теперь больше проводиться 25 октября, а 16 декабря - наверное, больше как день памяти декабрьских событий, в том числе. Думаю, что все концепции празднования мы вам представим, как будут меняться», - сказал Даурен Абаев в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

    Также министр заявил, что ведомство планирует представить концепцию празднования Дня республики.

    «Мы подготовим Концепцию, надо будет посмотреть в чьей компетенции это будет. Представим. Если закон примется, в Сенат пройдет и подпишет Президент, то да, это будет выходной день. Он же получает статус национального. В этом году скорее всего, успеют (принять - прим. ред.)», - прокомментировал Даурен Абаев.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Общество День Республики
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