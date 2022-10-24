День Республики отметили жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева в этом году День Республики вновь включен в календарь национальных праздников. В преддверии праздника в департаменте полиции Жамбылской области состоялось торжественное мероприятие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

С поздравительной речью выступил начальник ДП области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин.

«На новом этапе развития, строя Новый Казахстан, празднование такого национального праздника направлено на популяризацию истории и культуры нашего народа. Сотрудники полиции вносят весомый вклад в укрепление независимости, обеспечение конституционных прав граждан, правопорядка и внутренней стабильности. Желаю вам достижения всех намеченных целей, успехов на благо нашей Родины!» - обратился к собравшимся начальник ДП.

В ходе торжественного мероприятия ряду сотрудников за образцовое несение службы и безупречное выполнение служебного долга присвоены досрочные звания, вручены медали «За вклад в обеспечение правопорядка», нагрудные знаки «Отличник органов внутренних дел», почетные грамоты, благодарственные письма МВД РК.

Приказом начальника ДП области ветеранам органов внутренних дел были вручены нагрудные знаки «Қазақстан полициясына 30 жыл».

Мероприятие продолжила концертная программа.



