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    День Республики необычно отметили в Стамбуле

    25 Октября 2022, 01:36

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ – В Турции День Республики отметили необычно, мероприятие прошло у берегов Босфора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    «Праздничное мероприятие, организованное Генеральным консульством Казахстана в Стамбуле, прошло у берегов Босфора, считающегося одним из самых живописных мест в мире. На мероприятие были приглашены активные граждане Казахстана и студенты, проживающие в таких городах, как Стамбул, Бурса, Измир и Сакарья», - говорится в публикации пресс-службы МИД РК в Telegram -канале.

    Торжественное мероприятие, прошедшее на корабле «Валиде Султан» стамбульского муниципалитета Ускюдар, началось с исполнения государственного гимна и продолжилось концертной программой, а также интеллектуальными играми.

    В своей вступительной речи Генеральный консул Казахстана Алим Байель подчеркнул важность Дня Республики и рассказал о проделанной Генконсульством работе, а также планах на будущее. Отметив высокую динамичность казахско-турецкого стратегического сотрудничества, А. Байель призвал казахстанцев в Турции вносить свой вклад в его дальнейшее развитие. Он подчеркнул, что только в этом году состоялись государственные визиты Президента К. Токаева в Турцию и Президента Турции Р. Эрдогана в Казахстан.

    Кульминацией праздничного вечера стала подсветка в цветах казахстанского флага знаменитого моста Фатиха Султана Мехмета соединяющего Азию и Европу и являющегося символом Стамбула. Мост был освещен в честь Дня Республики после дружного сигнала собравшихся на корабле казахстанцев. Сам корабль также был украшен бирюзовыми флагами Казахстана.

    В завершение мероприятия благодарственными письмами были награждены члены молодежной организации «Бірлік», созданной год назад для объединения студентов, обучающихся в стамбульских вузах, а также активных граждан, принимающих участие в деятельности Генконсульства. Победители различных игр также были награждены специальными призами.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    МИД РК Турция День Республики
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