День Республики, Astana Media Week и премия Urker – обзор недели

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Уходящая неделя запомнилась казахстанцам праздничными выходными в честь Дня Республики, а представители медиасферы провели плодотворную работу на медианеделе в столице. Чем еще запомнились прошедшие 7 дней - в обзорном материале корреспондент МИА «Казинформ».

Минувший понедельник не был трудным для казахстанцев, ведь неделя началась с праздничных выходных. Хоть выходной день был в честь Дня Республики, все же 24 октября часть казахстанцев отмечала День библиотекаря. Его в Казахстане официально праздновали впервые.

Представителей данной профессии у нас в стране не мало. Более 19 тыс. библиотекарей праздновали свой профессиональный праздник. Их поздравил министр культуры и спорта Даурен Абаев.

На сегодняшний день только в школах Казахстана работают более 8 тыс. библиотекарей. Министр просвещения Асхат Аймагамбетов рассказал об оснащении книгами школьных библиотек в своем телеграм-канале.

25 октября казахстанцы отметили День Республики. Этот национальный праздник Казахстана отмечался в этом году впервые за 13 лет.

В этот день с участием Президента Касым-Жомарта Токаева перед резиденцией «Акорда» состоялась церемония поднятия Государственного флага, приуроченная ко Дню Республики.

В ходе церемонии начальник Почетного караула отдал рапорт Президенту. Затем был поднят Государственный флаг, прозвучал Государственный гимн.

Торжественное мероприятие открыло празднование Дня Республики, в этом году получившего статус национального праздника. Так же торжественная церемония поднятия флага прошла и в Алматы.

Многие главы государств поздравили казахстанцев и Президента РК с национальным праздником.

Поздравления с Днем Республики были даже из космоса.

Экипаж долгосрочной 68-ой экспедиции на МКС Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин рассказали о том, как прекрасны просторы Казахстана из космоса, отметили гостеприимство казахской земли, которая провожает и встречает космонавтов, сотрудничество России и Казахстана в космической и пожелали братской стране дальнейшего процветания.

А сами же казахстанцы приняли участие во всевозможных мероприятиях. Например, матросы устроили грандиозный флешмоб, 15 тыс. актюбинцев одновременно исполнили гимн страны, а военнослужащий посвятил ультрамарафон этому дню.

Ну и государство не осталось в долгу – накануне многим казахстанцам были вручены госнаграды, а в регионах и в самой столице были вручены ключи от квартир очередникам.

Чтобы почувствовать праздничный дух, во всех регионах Казахстана прошли концерты. И, конечно же, День Республики завершился праздничным салютом.

За годы наша республика укрепила национальную самобытность, культуру и язык, достигла экономического роста. Все это благодаря грамотной политике и, конечно же, гражданам страны.

Наше информагентство рассказало о нескольких героях республики, которые внесли огромный вклад во всех сферах жизни: в медицине, культуре, образовании, социальной сфере, науке, в обороне, и просто мотивируя молодежь к труду и благим делам.

Еще одним значимым событием минувшей недели можно назвать проведение медианедели Astana Media Week-2022. В масштабном мероприятии приняли участие 150 отечественных и международных спикеров. В рамках форума проходила выставка «Контент-маркет», в которой участвовали республиканские и региональные телеканалы, а также более 50 продакшн-компаний.

На Astana Media Week-2022 обсуждали нововведения в медиасфере. Например, глава МИОР Дархан Кыдырали сообщил, что Министерство информации и общественного развития Казахстана намерено тесно работать с такими глобальными компаниями, как Meta и TikTok. Также он отметил, что основными каналами получения информации в интернете являются новости и визуальный контент.

Еще на медианеделе стало известно, что Казахстан намерен открыть 50 цифровых лабораторий. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. Он так же затронул проблемы в сфере подготовки журналистов и призвал вузы оказать содействие в подготовке преподавателей журналистики с различными профилями.

Дархан Кыдырали сообщил, что в Казахстане будут открыты школы для повышения медиаграмотности. Также планируется внести ряд изменений в законопроект о масс-медиа.

Он отметил, что важным вопросом остается организация системы обучения, состоящей из нескольких этапов: фактчекинга, дифференциации информации, проверки ее выхода, прохождения установленных критериев перед распространением информации.

«При этом в обновляемом законопроекте о масс-медиа ожидается ряд нововведений. Планируем ввести несколько изменений, таких как доступ к информации, повышение статуса журналистов, повышение профессиональной компетенции и других», - проинформировал министр.

Завершилась медианеделя Astana Media Week вручением Urker -2022 - национальной премии в области печатной, радио- и интернет-журналистики. Церемония награждения лауреатов прошла в столичном «Қазмедиа орталығы».

В этом году конкурс проводится по 13 номинациям, из них три специальных приза в честь выдающихся личностей, чей вклад в развитие медиасферы неоценим.

Всего в адрес организаторов поступило 544 работы на соискание премии, наибольшее количество заявок поступило по направлениям: «Лучший материал на социальную тему», «Лучшее интервью года», «Лучший аналитический материал года» и «Лучший репортаж года». Лучшие работы отбирали члены жюри, в состав которого вошли авторитетные журналисты, медиаменеджеры и международные медиаэксперты.

Финалистам присваивается звание победителя с вручением свидетельства, памятной статуэтки URKER и денежной премии в размере 1 миллиона тенге.

В преддверии церемонии награждения члены жюри объявили номинантов престижной премии, в шорт-лист вошли 52 номинанта.

Неделя была насыщена приятными событиями. Единственное, что расстроило многих казахстанцев – это погода. В большинстве регионов она ухудшилась, и золотая осень сменилась ранней зимой. Не успели республиканские автодороги перевести в зимний режим, как тут же начались спасательные работы на трассах. Но, как говорится: «У природы нет плохой погоды». Так что утепляйтесь и радуйтесь приближению зимы!

