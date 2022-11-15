День работодателя отметили в столичных колледжах

15 Ноября 2022, 20:19

15 Ноября 2022, 20:19

День работодателя отметили в столичных колледжах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - День работодателя отметили сегодня в колледжах Астаны. Встреча на площадке одного из столичного высшего колледжа состоялась под председательством министра просвещения РК Асхата Аймагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня более чем в 300 колледжах нашей страны проходит День работодателя. Это не одноразовая акция. Взаимодействие с работодателями для нас самое приоритетное направление, потому что качество подготовки кадров напрямую зависит от того, как мы взаимодействуем с рынком труда и работодателем», – сказал на встрече министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов.

Как сообщили в столичной палате предпринимателей, в ходе мероприятия были обсуждены такие темы как подготовка квалифицированных кадров для предприятий, разработка образовательных программ с учетом академической самостоятельности, целевой заказ подготовки кадров, отдельное внимание уделено вопросу масштабирования дуального обучения.

По информации директора Палаты предпринимателей города Астаны Бейсена Жолболдиева, в столице в систему дуального обучения вовлечено 192 предприятия и 23 колледжа, которые совместно готовят кадры по 60 специальностям и 78 квалификациям.

«Палата предпринимателей содействует заключению трехсторонних договоров о дуальном обучении, принимает участие в разработке учебно-методических материалов, образовательных программ с использованием дуального обучения, разрабатывает и реализует мероприятия по содействию в трудоустройстве выпускников, обучившихся по дуальному обучению, проводит мониторинг потребности субъектов предпринимательства в профессиональных кадрах», - проинформировал Бейсен Жолболдиев.

На данный момент в реестре палаты предпринимателей зарегистрировано 3760 активных трехсторонних договора по дуальному обучению между колледжем, предприятием и обучающимся (индивидуально с каждым).

Бейсен Жолболдиев также сообщил, что ежегодно проводится опрос организаций о потребности в кадрах. Результаты последнего опроса показали, что в большей мере требуются работники с дипломом технического и профессионального образования (колледж).

В ходе мероприятия работодатели-партнеры поделились своим опытом участия в подготовке кадров. Лучшим из них были вручены благодарственные письма от имени министра просвещения РК.

«Наше предприятие участвует в дуальном обучении около 3 лет, сотрудничаем с двумя колледжами. Около 20 человек в год мы принимаем для обучения на производстве. Пока мы не достигли такого уровня, когда ребята с утра учатся, а после обеда работают, но мы к этому готовы. Обучаем электриков, сборщиков, слесарей и сварщиков», – поделился после церемонии награждения директор ТОО «Астанинский электротехнический завод» Аскар Сыздыков.

Фото: atameken.kz