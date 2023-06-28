День работников СМИ празднуют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня журналисты Казахстана отмечают свой профессиональный праздник – День работников средств массовой информации. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2019 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил учредить профессиональный праздник журналистов.

Ранее День журналистики праздновался в независимом Казахстане 10 мая, дата связана с тем, что именно в этот день в 1870 году начала выходить первая газета на казахском языке «Туркестан уаялытты газетiнiн» («Туркестанские ведомости»). Однако этот праздник не был официальным.

В 2011 году была утверждена новая дата. Ее выбрали, исходя из того, что 28 июня в 1991 году был принят закон Казахской Советской Социалистической Республики «О печати и других средствах массовой информации». Однако дата была «плавающей» - День печати, радио и телевидения отмечали в последнее воскресенье июня.

Указом Президента Республики Казахстан от 20 октября 2011 года празднование Дня работников связи и информации было установлено на 28 июня

Ранее сообщалось, что Глава государства вручил премии и гранты в области средств массовой информации

«Поздравляю вас с Днем работников средств массовой информации! Рад встрече с вами на сегодняшней церемонии награждения лучших журналистов. Я не понаслышке знаю о вашей работе, читаю ваши публикации. Хорошей тенденцией стало пополнение рядов отечественной журналистики молодыми специалистами. Уверен, что свободные духом, смелые, открытые и обладающие уникальным почерком профессионалы смогут вывести медийную сферу на более высокий уровень», - сказал Президент.

Глава государства напомнил, что в соответствии с его Указом установлен День работников средств массовой информации.

«Отечественные масс-медиа вступили в новую веху своего развития. Мы видим, как увеличивается скорость распространения новостей, стремительно обновляется их содержание. В этих условиях нашим журналистам важно следовать завету великого Абая «Сөз түзелді, тыңдаушы, сен де түзел» («Слова скупые, верные люблю, и ты простую речь мою послушай»). Для обеспечения информационной безопасности Правительству и медиа-менеджерам нужно быть готовым к происходящим изменениям», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что Казахстан вступил в новый этап своего развития.

«Реформы, проведенные за последний год, позволили усовершенствовать политическую систему, открыть путь для дальнейших преобразований. Взаимодействие между государством, медиа и обществом должно стать прочным фундаментом в деле построения Справедливого Казахстана. Это сотрудничество должно основываться на принципах открытости, доверия и честности», - добавил Глава государства.

Президент отметил, что средствам массовой информации предстоит сыграть ключевую роль в обновлении общественного сознания, формировании нового качества нации.

«Работая на широкую аудиторию, масс-медиа имеют огромные возможности для продвижения прогрессивных идей и взглядов. Поэтому важно, чтобы журналисты содействовали укоренению в обществе культа труда и профессионализма, развитию у граждан ответственного отношения к судьбе своей страны. Для этого следует показывать примеры деятельного патриотизма, находить подлинных героев нашего времени, достойных общенационального признания. Именно такие люди, которые полностью посвящают себя своему делу, проявляют предприимчивость и решительность, должны быть в центре общественного внимания. Большой вклад отечественные масс-медиа вносят в продвижение нашего национального бренда. Вы создаете увлекательные статьи и креативные сюжеты, демонстрирующие богатое историко-культурное наследие и уникальную природу нашей страны. Это помогает людям, в том числе и зарубежной аудитории, лучше узнать и понять Казахстан, в полной мере оценить его потенциал», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также заявил, что отечественная журналистика сегодня имеет свой особый взгляд на процессы в стране и мире.