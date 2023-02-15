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    День работников сферы госуслуг появится в Казахстане

    15 Февраля 2023, 10:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - День работников сферы государственных услуг появится в Казахстане, его планируется праздновать 15 апреля. Соответствующее постановление Правительства размещено на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правительство Республики Казахстан постановляет:

    Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» следующее дополнение:

    перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

    «5-1. День работников в сфере государственных услуг – 15 апреля», - отмечено в документе.

    Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

    В пояснительной записке отмечено, что трудовой коллектив работников в сфере государственных услуг осуществляет трудовую деятельность по областям и городам Нур-Султан, Алматы и Шымкент, включая отдаленные районы по всей республике, и его численность составляет более 20 тысяч человек.

    Однако на сегодняшний день работники сферы оказания госуслуг не имеют возможности праздновать свой профессиональный праздник и тем самым ощущать принадлежность к единой отрасли профессионального сообщества, ввиду отсутствия такого праздника.

    Включение данного профессионального праздника в перечень даст возможность ощущать принадлежность к единой отрасли профессионального сообщества, а также будет способствовать дальнейшему развитию корпоративной культуры.

    Автор:

    Серик Сабеков

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