День работников сферы госуслуг появится в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - День работников сферы государственных услуг появится в Казахстане, его планируется праздновать 15 апреля. Соответствующее постановление Правительства размещено на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительство Республики Казахстан постановляет:

Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» следующее дополнение:

перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. День работников в сфере государственных услуг – 15 апреля», - отмечено в документе.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

В пояснительной записке отмечено, что трудовой коллектив работников в сфере государственных услуг осуществляет трудовую деятельность по областям и городам Нур-Султан, Алматы и Шымкент, включая отдаленные районы по всей республике, и его численность составляет более 20 тысяч человек.

Однако на сегодняшний день работники сферы оказания госуслуг не имеют возможности праздновать свой профессиональный праздник и тем самым ощущать принадлежность к единой отрасли профессионального сообщества, ввиду отсутствия такого праздника.

Включение данного профессионального праздника в перечень даст возможность ощущать принадлежность к единой отрасли профессионального сообщества, а также будет способствовать дальнейшему развитию корпоративной культуры.



