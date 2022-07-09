День работников рыбного хозяйства впервые отметили в Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель акима Мангистауской области Бекбол Орынбасаров принял участие в торжественном мероприятии в Тупкараганском районе, посвященном празднованию Дня рыбака, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы акима региона в Facebook.

Рабочий визит первого заместителя акима области Бекбола Орынбасарова в Тупкараганский район начался 8 июля с ознакомления с деятельностью ряда производственных и социальных объектов. В частности, в поселке Аташ он посетил базу отдыха «Балыкшылар», возведенную в рамках реализации инвестиционного проекта, а также цех по приему рыбы и производству рыбной продукции мощностью 700 тонн в год. Предприятие уже обеспечивает работой 25 местных жителей, а с выходом на полную мощность количество рабочих мест составит 50 единиц.

Бекбол Орынбасаров также ознакомился с технологией производства рыбной продукции и костной муки цеха по производству рыбной продукции ТОО «Аташ Фиш Пром». Объект разделен на две зоны и обеспечивает постоянной работой 15 человек.

По словам директора предприятия Амалбека Тулеумаганбетова, мощность цеха составляет 292,8 тонн в год: готовой продукции - 144 тонны, переработанной продукции - 96 тонн, рыбной муки -52,8 тонн.

Первый заместитель акима области принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работников рыбного хозяйства, который отмечается во второе воскресенье июля. Бекбол Орынбасаров передал слова поздравления от имени акима области Нурлана Ногаева ветеранам отрасли, передовикам производства, представителям молодой смены и пожелал активной, плодотворной работы в развитии сферы и выхода на прежний высокий уровень рыбного хозяйства региона.

- Вопрос развития рыбного хозяйства находится на личном контроле главы региона. Мы считаем, что рыбное хозяйство - это одна из самых больших отраслей, которая не только имеет большой вес, но и имеет свою специфику и огромный потенциал.

Правительством утверждена Программа развития рыбного хозяйства на 2021-2030 годы, предусмотрены меры государственной поддержки по нескольким видам субсидирования рыбоводства. В рамках программы к 2030 году планируется расширить существующее рыбоводное хозяйство и довести объем выращенной рыбы до 100 тыс. тонн. В регионе на научно-производственном предприятии «Казах Осетр» и ТОО «Каспиан Ривьера», которые занимаются осетровым рыбным хозяйством, сегодня стабильно работают около 40 специалистов, выращивается около 14 тонн осетровых видов рыб в год. В настоящее время вдоль побережья Каспийского моря в хозяйственных районах создано 33 промысловых участка для рыбоводства, 26 из них закреплены за 18 учреждениями природопользования, 7 участков находится в резерве, выделены квоты в размере 9357 тонн, половина из них уже освоена. Это показывает тенденцию развития рыбной промышленности Мангистауской области, - отметил Бекбол Орынбасаров.

Кроме того, ряд граждан был награжден почетным званием «Заслуженный работник отрасли», нагрудным знаком «За безупречную службу» в сфере рыбного хозяйства, «Герой труда Республики Казахстан», удостоены почетных грамот «Құрмет» от имени председателя комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, благодарственных писем акима Мангистауской области Нурлана Ногаева.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области.