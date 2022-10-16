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    День работников лесного хозяйства: более 500 специалистов работают в нацпарке «Бурабай»

    16 Октября 2022, 22:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управляющий делами Президента РК Айбек Дадебаев в своем Telegram-канале поздравил коллег, работающих в национальном парке «Бурабай», с профессиональным праздником – Днем работников лесного хозяйства. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Сохранением нацпарка занимаются более 500 знающих свое дело специалистов. Немало заслуженных людей, ветеранов труда, которые вложили свой труд в сохранение и развитие нацпарка, природы родного края. Хочу поздравить всех сотрудников нацпарка с этим замечательным праздником! Желаю вам новых трудовых успехов и процветания, крепкого здоровья и семейного благополучия!» - написал руководитель УДП.

    День работников лесного хозяйства отмечается в третье воскресенье октября. Он был учрежден, чтобы подчеркнуть вклад работников отрасли в экономику и экологическую безопасность страны.

    «Текущий год для Государственного национального природного парка «Бурабай» оказался насыщенным на события. Было обследовано более 7 тыс. га леса, высажено более 550 тыс. сеянцев сосны и березы. Молодняком засажено 66,7 га земли, больше, чем в прошлом году. Успешно провели перепись птиц. С помощью SMART-системы раннего обнаружения лесных пожаров защитили парк от пожаров и минимизировали ущерб. Взялись за информационно-разъяснительную работу, стали активно проводить пресс-туры для журналистов и блогеров. Справились и с рекордным количеством туристов, посетивших нацпарк в этом году. Так что, профессиональный праздник коллектив ГНПП встречает достойными достижениями!» - добавил Айбек Дадебаев.

    Национальный парк «Бурабай» является природоохранным государственным учреждением, входящим в систему особо охраняемых природных территорий республиканского значения и находится в ведении Управления делам Президента Республики Казахстан.


    Общество Природа Боровое УДП
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