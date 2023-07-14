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    «День поля» проходит в Акмолинской области

    14 Июля 2023, 07:15

    АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ - Самым масштабным за 10 лет своегосуществования стал ежегодный Казахстанский День поля «Jańa Dala / GreenDay 2023», который стартовал на демонстрационных полях ТОО «Енбек» вАккольском районе Акмолинской области. По словам организаторов,основным отличием мероприятия в текущем году стало наличие блокаживотноводства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В текущем году на выставках Дня поля более 150 компаний из 19 стран мира представили последние разработки в области сельскохозяйственных технологий, селекционных достижений и животноводства. Ежегодно в подобных выставках участвуют более 5000 фермеров.

    «С каждым годом все больше поставщиков принимают участие в этом мероприятии, в том числе как местных, так и международных. Эта ярмарка позволит сельхозтоваропроизводителям найти своего поставщика и свою технику. Климат меняется, но и прогресс не стоит на месте», - поделился с журналистами председатель правления АО «КазАгроФинанс», одного из главных партнеров Казахстанского Дня поля «Jańa Dala / Green Day ‘2023» и лидера на рынке лизинга АПК Казахстана, Айдар Прашев.

    «Основное отличие - в этом году у нас впервые появился блок животноводства. В целом, у нашего мероприятия девиз «Здесь лучшие технологии». И сегодня здесь у нас представлена лучшая техника. Честно сказать, за один день эту выставку не обойти», - добавил директор ТОО «EXPO TIME» Адильхан Сагимбаев.

    Торжественную церемонию открытия посетили аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в РК Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии в РК доктор Вилли Кемпель и представители крупнейших производителей сельскохозяйственной техники.

    Аким Акмолинской области поблагодарил гостей за участие в Казахстанском Дне поля.

    «Круг участников данного мероприятия из года в год только расширяется, что придает ему особую значимость и масштабность. Динамично развиваются и наши отношения с гостями. Так, за год товарооборот с Францией вырос почти в 40 раз и достиг более 60 млн долларов!» - отметил Ермек Маржикпаев.

    Как добавил вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов, развитие агропромышленного комплекса Казахстана является важнейшим фактором обеспечения и устойчивого развития страны, обеспечения продовольственной безопасности и экспортного потенциала продукции сельского хозяйства.

    «Агропромышленный сектор Казахстана является основным источником доходов почти половины населения стран и включает такие отрасти, которые имеют тесные связи с сельхозпродукцией, ее переработкой, хранением, обеспечением средствами производства. Цель выставки – демонстрация достижений. Уверен, что выставка предоставит возможность аграриям в короткие сроки ознакомиться с широким выбором оборудования, материалов

    и выбрать необходимую технологию для своего бизнеса, встретиться с новыми и существующими деловыми партнерами. Дальнейшее развитие отрасти сельского хозяйства во многом будет зависеть от того, насколько наши сельхозтоваропроизводители смогут адаптироваться к меняющимся условиям, к нынешним реалиям, эффективно использовать возможности, которые создают нам глобальные вызовы и тренды», - подчеркнул Рустем

    Курманов.

    Ряд аграриев и ветврачей региона были награждены в первый день выставки благодарственными письмами и медалями.

    Делегация осмотрела делянки с селекционными достижениями сельскохозяйственных культур, выставки сельскохозяйственной техники и оборудования и сельскохозяйственных животных.

    Как добавили в пресс-службе АО «КазАгроФинанс», впервые на выставке были собраны все республиканские Палаты мясных пород КРС Казахстана: казахская белоголовая порода Qazaq aqbas, Ангус Казахстана, Аулиекольская порода, породы Шароле, Лимузин, Обрак, Герефорд, Калмыцкая порода.

    В рамках деловой программы выставки проходят также мастер-классы, семинары для фермеров и международная конференция: «Внедрение инноваций и повышение компетенции молочно-товарных ферм» с участием казахстанских и зарубежных экспертов.

    Всего за два дня на выставке ожидается более 10000 посетителей.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Минсельхоз Сельское хозяйство
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