День Победы, визит Президента в Россию, электросамокаты получили официальный статус транспорта – обзор недели в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя прошла под знаком празднования Дня Победы, важных событий международного сотрудничества Казахстана, мирных будней страны. Более подробно о них - в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

День Победы - 2023

Празднование в Казахстане Дня Победы началось с торжественной церемонии возложения цветов к монументу «Отан Ана». Президент страны почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. После этого Касым-Жомарт Токаев побеседовал с ветеранами и поблагодарил их.

Фото: akorda.kz

В поздравлении всех казахстанцев с Днем Победы Глава государства отметил: «Каждый второй солдат, ушедший на фронт из Казахстана, пожертвовал жизнью во имя нашего светлого будущего. Наш священный долг – чтить память фронтовиков, заботиться о ветеранах. Идеалы свободы, справедливости, равенства, которые они отстояли неимоверной ценой, для нас всегда будут незыблемыми ориентирами в построении Справедливого Казахстана»

Фото: akorda.kz

Награда столетним ветеранам войны

В канун Дня Победы Указом Президента Республики Казахстан двум столетним ветеранам Великой Отечественной войны было присвоено звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан». Этой высшей государственной награды Абдыгали Каймолдин и Иван Гапич были удостоены за героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, активное участие в государственной и общественной деятельности после войны.

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Победы, прошло в столичном парке «Акжайык». Цветы к памятнику легендарной пулеметчицы, Героя Советского Союза Маншук Маметовой возложил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов. Наша знаменитая землячка Маншук Маметова погибла в бою под Невелем в октябре 1943 и была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза.

Фото: t.me/Kzgovernment

Визит Президента Казахстана в Россию

8-9 мая Глава государства совершил рабочий визит в Россию. Программа визита Президента Казахстана в Российскую Федерацию началась с посещения памятных мест Ржевского округа. Ржевская битва была одним из самых кровопролитных сражений, в котором общие потери советских войск, с учетом пропавших без вести и раненых, составили более 1,3 млн человек.

Касым Жомарт Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад и почтил память погибших минутой молчания.

Фото: t.me/aqorda_resmi

В рамках визита в Тверскую область Глава государства принял участие в церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату. Участниками битвы под Ржевом были около 22 000 солдат и офицеров, призванных из Казахстана.

Президент побывал в деревне Трубино, где в братской могиле похоронен его родной дядя Касым Болтаев.

9 мая по приглашению Президента России Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев принял участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ – Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Армении.

Фото: akorda.kz

В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел обстоятельный разговор с Президентом России Владимиром Путиным.

«В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Подчеркнута необходимость дальнейшего развития партнерства по широкому спектру торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей на основе взаимного уважения и в интересах народов двух стран», - отметил в своем сообщении пресс-секретарь Президента Казахстана Руслан Желдибай.

Фото: akorda.kz

Предстоящий визит Президента Казахстана в Китай

Еще одним важным моментом политической жизни страны стало сообщение о предстоящем визите Главы государства в Китай. По информации пресс-службы Акорды, 17-19 мая 2023 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику и проведет переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином.

В преддверии этого визита корреспонденты МИА «Казинформ» подготовили ряд материалов о казахстанско-китайском сотрудничестве. Как стало известно, Казахстан и Китай планируют создать Хоргосский узел для увеличения товарооборота.

На этой неделе Спикер Сената прокомментировал безвизовый режим с Китаем.

«В частности, данный режим рассчитан на ограниченное время, в его рамках нельзя работать и оставаться в Казахстане постоянно», - сказал Маулен Ашимбаев в кулуарах Сената.

Казахстан намерен довести экспорт зерна в КНР до 1 млн тонн в год. Об этом в Пекине на встрече с ведущими агрокомпаниями Китая COFCO и CITIC Group сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.

12 мая, в преддверии государственного визита в КНР, Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал интервью в эфире китайского телеканала CCTV.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент ответил на вопросы программы Leaders Talk, касающиеся перспектив развития политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества нашей страны с Китаем, истории и сегодняшнего дня казахско-китайских отношений, глобальной и региональной политики.

Кабинет министров встретился с предпринимателями

«Стране нужна «новая волна» предпринимателей, способных взять на себя ответственность за экономический прогресс» - эту задачу, озвученную Президентом страны, обсудил Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов с представителями среднего бизнеса. Широкий круг вопросов был рассмотрен на встрече с участием предпринимателей из Астаны, Алматы и Шымкента, НПП «Атамекен», а также министров, заместителей акимов городов и руководителей квазигосударственного сектора, ответственных за продвижение бизнес-инициатив и господдержку.

Фото: primeminister.kz

«Именно на средний бизнес возлагаются большие ожидания, который должен стать ядром этого прогресса, драйвером роста обрабатывающего сектора с выпуском конкурентоспособной продукции и предоставлением широкого спектра услуг», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Проверка качества связи

Качество связи в Астане и пристоличных населенных пунктах Акмолинской области проверил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин во время выездного совещания с участием представителей Комитета телекоммуникаций, управления цифровизации и архивов Акмолинской области, РГП «Государственная радиочастотная служба» и операторов связи.

Фото: Управление цифровизации и архивов Акмолинской области

По итогам проверки в селе Талапкер, от жителей которого были жалобы на плохую связь, было отмечено устранение нарушений и улучшение качества связи, а в селе Кажымукан, по итогам замеров, подтверждены проблемы с качеством связи. Министром дано поручение оператору ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» установить дополнительное оборудование для улучшения качества связи до конца года за счет собственных средств.

Польза космомониторинга

Необходимо развивать рынок услуг космомониторинга в Казахстане – к такому выводу пришли после обсуждения Консультативного документа регуляторной политики к проекту Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам космической деятельности». В материале приводятся результаты комического мониторинга для экономики страны, а также препоны, мешающие развитию космических технологий. Для решения этой проблемы предлагается обеспечить законность уже применяемых методов мониторинга, а также развитие рынка предоставления услуг космического мониторинга для частного бизнеса.

Фото: Lockheed Martin

Дорогу самокатчикам

Самокатчикам не запретят ездить по проезжей части, пояснили в МВД РК.

Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов отметил, что если гражданин достиг совершеннолетия и у него есть водительские права, то ему можно будет передвигаться по правой части дорожного движения.

Вопрос правового регулирования стал актуальным в связи с тем, что участились ДТП с водителями мопедов, самокатов.

Депутаты Мажилиса приняли закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения». Проект закона был разработан два года назад, но технический регламент в отношении электросамокатов был принят только в июле 2022 года.

Согласно проекту электросамокаты признаются транспортным средством; к электросамокатам относятся транспортные средства со скоростью движения до 25 км/ч; двигаются электросамокаты без ограничений по велодорожкам и обочинам со скоростью пешеходного потока не более 6 км/час по тротуарам.

Громкое задержание

Задержан экс-глава Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов. Информацию корреспонденту МИА «Казинформ» подтвердил советник председателя Агентства по противодействию коррупции РК Арман Тлеукенов - таким было первое оперативное сообщение нашего агентства о громком задержании. Позже стало известно о том, что экс-глава НПП «Атамекен» подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.

Ситуацию с задержанием экс-главы НПП «Атамекен» Аблая Мырзахметова попросили прокомментировать вице-министра юстиции РК Ботагоз Жакселекову.

Фото: almaty.atameken.kz

«У нас правовое государство, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде. По всем таким фактам должны быть проведены соответствующие расследования, вынесено судебное решение. Какие-то комментарии сейчас с нашей стороны, полагаю, неуместны», - сказала она в кулуарах Сената.

Стало известно, что Аблай Мырзахметов арестован на два месяца. 12 мая 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения «в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Мырзахметова А.И. сроком на 2 месяца».

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Проверяется его причастность к совершению других преступлений. Как известно, 18 февраля 2022 года правление НПП «Атамекен» во главе с Аблаем Мырзахметовым ушло в отставку.

QR-коды в школах Казахстана

Столичная прокуратура в целях недопущения нарушений прав несовершеннолетних инициировала создание в школах QR-кодов. Данные QR-коды позволят учащимся и их родителям напрямую обращаться к школьным психологам, менеджерам по профилактике, социальным педагогам, участковым инспекторам, а также к администрации школы по вопросам психологической поддержки, буллинга и другим проблемам. QR-коды расположены в доступных местах организаций образования, а также местах «слепых» зон, где нет видеонаблюдения (классы, коридоры, актовые и спортивные залы, столовые, входные группы).

ЧС местного масштаба

11 мая в Петропавловске объявили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба в связи с пожаром в микрорайоне Береке. Выпускающие редакторы МИА «Казинформ» вели на информационной ленте мониторинг этой ситуации.

Первое сообщение о возгорании камыша на открытой территории на окраине Петропавловска, по адресу ул. Сенная база, 5, поступило 7 мая в 18 часов 57 минут. В условиях сильной жары, в результате порывистого ветра (до 23 метров в секунду) произошел переход пожара на близлежащие частные жилые дома. В результате пожара огнем было уничтожено 9 домов (7 жилых и 2 нежилых дома), гараж ИП «Сервис Вектор» на площади 540 кв. м и 3 автобуса. Эвакуировано 40 человек, из них 9 детей.

Кадры из видео

объявленаПо информации ДЧС области, общая локализация возгорания камыша на окраине города была объявлена в 21 ч. 55 мин. Пожар ликвидирован в 1 час ночи 8 мая. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров встретился с жителями, которые лишились крова в результате пожара. Он сообщил, что создана специальная комиссия, и людям предоставят временное жилье. По информации акима Петропавловска Руслана Анбаева, за два дня во временное жилье было заселено 7 семей. Для оставшихся 4-х семей квартиры сейчас подбираются. Аренду предоставленных квартир вызвались оплатить спонсоры.

Фото: ДЧС СКО

Нужно возвращать зрелищный казахский бокс

Таким мнением поделился председатель РОО «Казахстанский Союз Спортсменов» Азамат Карлыгашев во время выступления казахстанских спортсменов на чемпионате мира по боксу в Ташкенте.

Основные спортивные новости недели были посвящены этой теме. Как стало известно, сборная Казахстана пока занимает второе место по количеству финалистов чемпионата мира-2023 по боксу в Ташкенте. В финале ЧМ-2023 вышли казахстанские боксеры Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг).

Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

13 мая казахстанский боксер Санжар Ташкенбай (48 кг) в финале чемпионата мира в Ташкенте победил боксера из Грузии Сахила Алахвердови, став чемпионом мира по боксу-2023. 19-летний Санжар Ташкенбай - действующий чемпион Азии. В прошлом году он выиграл чемпионат мира среди молодежи.

В этот же день в финальном поединке Дулат Бекбауов (67 кг) уступил узбекистанцу Асадхудже Муйдинхуджаеву и стал серебряным призером чемпионата мира по боксу в Ташкенте.

Стало известно расписание финальных боев казахстанских боксеров на чемпионате мира-2023 в Ташкенте 14 мая 2023 года. Сегодня бои трех остальных казахстанских боксеров за «золото» ЧМ-2023 покажут в прямом эфире. Прямая трансляция боев начнется в 18:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

Сегодня список чемпионов мира в профессиональном боксе пополнился еще одним казахстанцем. Боксер Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира в среднем весе, победив канадца Стивена Батлера. (32-3-1, 26 КО). Этот поединок был рассчитан на 12 раундов, а на кону стоял принадлежавший казахстанцу пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBO. Алимханулы одержал победу нокаутом после двух нокдаунов во втором раунде.

Майские грозы

Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана. По информации «Казгидромета», с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана 14 мая сохранится неустойчивый характер погоды. Сегодня в Астане, Алматы и 9 областях страны объявлено штормовое предупреждение из-за дождей с грозами, сильного ветра и града.

По прогнозам синоптиков, на территории Казахстана пройдут дожди с грозами, на юго-западе, востоке страны пройдут сильные дожди. Ожидается усиление ветра, на северо-западе – туман, на юго-востоке – пыльная буря. На юго-востоке, днем на востоке, юго-западе страны ожидается град.

В целом прогноз на последний месяц весны на сайте Гисметео свидетельствует о том, что майские дожди и грозы еще продлятся и даже перейдут на первый месяц лета.



