День Победы, визит Президента в Россию, электросамокаты получили официальный статус транспорта – обзор недели в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя прошла под знаком празднования Дня Победы, важных событий международного сотрудничества Казахстана, мирных будней страны. Более подробно о них - в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».
День Победы - 2023
Празднование в Казахстане Дня Победы началось с торжественной церемонии возложения цветов к монументу «Отан Ана». Президент страны почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. После этого Касым-Жомарт Токаев побеседовал с ветеранами и поблагодарил их.
В поздравлении всех казахстанцев с Днем Победы Глава государства отметил: «Каждый второй солдат, ушедший на фронт из Казахстана, пожертвовал жизнью во имя нашего светлого будущего. Наш священный долг – чтить память фронтовиков, заботиться о ветеранах. Идеалы свободы, справедливости, равенства, которые они отстояли неимоверной ценой, для нас всегда будут незыблемыми ориентирами в построении Справедливого Казахстана»
Награда столетним ветеранам войны
В канун Дня Победы Указом Президента Республики Казахстан двум столетним ветеранам Великой Отечественной войны было присвоено звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан». Этой высшей государственной награды Абдыгали Каймолдин и Иван Гапич были удостоены за героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, активное участие в государственной и общественной деятельности после войны.
Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Победы, прошло в столичном парке «Акжайык». Цветы к памятнику легендарной пулеметчицы, Героя Советского Союза Маншук Маметовой возложил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов. Наша знаменитая землячка Маншук Маметова погибла в бою под Невелем в октябре 1943 и была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза.
Визит Президента Казахстана в Россию
8-9 мая Глава государства совершил рабочий визит в Россию. Программа визита Президента Казахстана в Российскую Федерацию началась с посещения памятных мест Ржевского округа. Ржевская битва была одним из самых кровопролитных сражений, в котором общие потери советских войск, с учетом пропавших без вести и раненых, составили более 1,3 млн человек.
Касым Жомарт Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад и почтил память погибших минутой молчания.
В рамках визита в Тверскую область Глава государства принял участие в церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату. Участниками битвы под Ржевом были около 22 000 солдат и офицеров, призванных из Казахстана.
Президент побывал в деревне Трубино, где в братской могиле похоронен его родной дядя Касым Болтаев.
9 мая по приглашению Президента России Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев принял участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ – Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Армении.
В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел обстоятельный разговор с Президентом России Владимиром Путиным.
«В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Подчеркнута необходимость дальнейшего развития партнерства по широкому спектру торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей на основе взаимного уважения и в интересах народов двух стран», - отметил в своем сообщении пресс-секретарь Президента Казахстана Руслан Желдибай.
Предстоящий визит Президента Казахстана в Китай
Еще одним важным моментом политической жизни страны стало сообщение о предстоящем визите Главы государства в Китай. По информации пресс-службы Акорды, 17-19 мая 2023 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику и проведет переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином.
В преддверии этого визита корреспонденты МИА «Казинформ» подготовили ряд материалов о казахстанско-китайском сотрудничестве. Как стало известно, Казахстан и Китай планируют создать Хоргосский узел для увеличения товарооборота.
На этой неделе Спикер Сената прокомментировал безвизовый режим с Китаем.
«В частности, данный режим рассчитан на ограниченное время, в его рамках нельзя работать и оставаться в Казахстане постоянно», - сказал Маулен Ашимбаев в кулуарах Сената.
Казахстан намерен довести экспорт зерна в КНР до 1 млн тонн в год. Об этом в Пекине на встрече с ведущими агрокомпаниями Китая COFCO и CITIC Group сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.
12 мая, в преддверии государственного визита в КНР, Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал интервью в эфире китайского телеканала CCTV.
Президент ответил на вопросы программы Leaders Talk, касающиеся перспектив развития политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества нашей страны с Китаем, истории и сегодняшнего дня казахско-китайских отношений, глобальной и региональной политики.
Кабинет министров встретился с предпринимателями
«Стране нужна «новая волна» предпринимателей, способных взять на себя ответственность за экономический прогресс» - эту задачу, озвученную Президентом страны, обсудил Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов с представителями среднего бизнеса. Широкий круг вопросов был рассмотрен на встрече с участием предпринимателей из Астаны, Алматы и Шымкента, НПП «Атамекен», а также министров, заместителей акимов городов и руководителей квазигосударственного сектора, ответственных за продвижение бизнес-инициатив и господдержку.
«Именно на средний бизнес возлагаются большие ожидания, который должен стать ядром этого прогресса, драйвером роста обрабатывающего сектора с выпуском конкурентоспособной продукции и предоставлением широкого спектра услуг», — подчеркнул Алихан Смаилов.
Проверка качества связи
Качество связи в Астане и пристоличных населенных пунктах Акмолинской области проверил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин во время выездного совещания с участием представителей Комитета телекоммуникаций, управления цифровизации и архивов Акмолинской области, РГП «Государственная радиочастотная служба» и операторов связи.
По итогам проверки в селе Талапкер, от жителей которого были жалобы на плохую связь, было отмечено устранение нарушений и улучшение качества связи, а в селе Кажымукан, по итогам замеров, подтверждены проблемы с качеством связи. Министром дано поручение оператору ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» установить дополнительное оборудование для улучшения качества связи до конца года за счет собственных средств.
Польза космомониторинга
Необходимо развивать рынок услуг космомониторинга в Казахстане – к такому выводу пришли после обсуждения Консультативного документа регуляторной политики к проекту Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам космической деятельности». В материале приводятся результаты комического мониторинга для экономики страны, а также препоны, мешающие развитию космических технологий. Для решения этой проблемы предлагается обеспечить законность уже применяемых методов мониторинга, а также развитие рынка предоставления услуг космического мониторинга для частного бизнеса.
Дорогу самокатчикам
Самокатчикам не запретят ездить по проезжей части, пояснили в МВД РК.
Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов отметил, что если гражданин достиг совершеннолетия и у него есть водительские права, то ему можно будет передвигаться по правой части дорожного движения.
Вопрос правового регулирования стал актуальным в связи с тем, что участились ДТП с водителями мопедов, самокатов.
Депутаты Мажилиса приняли закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения». Проект закона был разработан два года назад, но технический регламент в отношении электросамокатов был принят только в июле 2022 года.
Согласно проекту электросамокаты признаются транспортным средством; к электросамокатам относятся транспортные средства со скоростью движения до 25 км/ч; двигаются электросамокаты без ограничений по велодорожкам и обочинам со скоростью пешеходного потока не более 6 км/час по тротуарам.
Громкое задержание
Задержан экс-глава Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов. Информацию корреспонденту МИА «Казинформ» подтвердил советник председателя Агентства по противодействию коррупции РК Арман Тлеукенов - таким было первое оперативное сообщение нашего агентства о громком задержании. Позже стало известно о том, что экс-глава НПП «Атамекен» подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.
Ситуацию с задержанием экс-главы НПП «Атамекен» Аблая Мырзахметова попросили прокомментировать вице-министра юстиции РК Ботагоз Жакселекову.
«У нас правовое государство, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде. По всем таким фактам должны быть проведены соответствующие расследования, вынесено судебное решение. Какие-то комментарии сейчас с нашей стороны, полагаю, неуместны», - сказала она в кулуарах Сената.
Стало известно, что Аблай Мырзахметов арестован на два месяца. 12 мая 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения «в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Мырзахметова А.И. сроком на 2 месяца».
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Проверяется его причастность к совершению других преступлений. Как известно, 18 февраля 2022 года правление НПП «Атамекен» во главе с Аблаем Мырзахметовым ушло в отставку.
QR-коды в школах Казахстана
Столичная прокуратура в целях недопущения нарушений прав несовершеннолетних инициировала создание в школах QR-кодов. Данные QR-коды позволят учащимся и их родителям напрямую обращаться к школьным психологам, менеджерам по профилактике, социальным педагогам, участковым инспекторам, а также к администрации школы по вопросам психологической поддержки, буллинга и другим проблемам. QR-коды расположены в доступных местах организаций образования, а также местах «слепых» зон, где нет видеонаблюдения (классы, коридоры, актовые и спортивные залы, столовые, входные группы).
ЧС местного масштаба
11 мая в Петропавловске объявили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба в связи с пожаром в микрорайоне Береке. Выпускающие редакторы МИА «Казинформ» вели на информационной ленте мониторинг этой ситуации.
Первое сообщение о возгорании камыша на открытой территории на окраине Петропавловска, по адресу ул. Сенная база, 5, поступило 7 мая в 18 часов 57 минут. В условиях сильной жары, в результате порывистого ветра (до 23 метров в секунду) произошел переход пожара на близлежащие частные жилые дома. В результате пожара огнем было уничтожено 9 домов (7 жилых и 2 нежилых дома), гараж ИП «Сервис Вектор» на площади 540 кв. м и 3 автобуса. Эвакуировано 40 человек, из них 9 детей.
объявленаПо информации ДЧС области, общая локализация возгорания камыша на окраине города была объявлена в 21 ч. 55 мин. Пожар ликвидирован в 1 час ночи 8 мая. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров встретился с жителями, которые лишились крова в результате пожара. Он сообщил, что создана специальная комиссия, и людям предоставят временное жилье. По информации акима Петропавловска Руслана Анбаева, за два дня во временное жилье было заселено 7 семей. Для оставшихся 4-х семей квартиры сейчас подбираются. Аренду предоставленных квартир вызвались оплатить спонсоры.
Нужно возвращать зрелищный казахский бокс
Таким мнением поделился председатель РОО «Казахстанский Союз Спортсменов» Азамат Карлыгашев во время выступления казахстанских спортсменов на чемпионате мира по боксу в Ташкенте.
Основные спортивные новости недели были посвящены этой теме. Как стало известно, сборная Казахстана пока занимает второе место по количеству финалистов чемпионата мира-2023 по боксу в Ташкенте. В финале ЧМ-2023 вышли казахстанские боксеры Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг).
13 мая казахстанский боксер Санжар Ташкенбай (48 кг) в финале чемпионата мира в Ташкенте победил боксера из Грузии Сахила Алахвердови, став чемпионом мира по боксу-2023. 19-летний Санжар Ташкенбай - действующий чемпион Азии. В прошлом году он выиграл чемпионат мира среди молодежи.
В этот же день в финальном поединке Дулат Бекбауов (67 кг) уступил узбекистанцу Асадхудже Муйдинхуджаеву и стал серебряным призером чемпионата мира по боксу в Ташкенте.
Стало известно расписание финальных боев казахстанских боксеров на чемпионате мира-2023 в Ташкенте 14 мая 2023 года. Сегодня бои трех остальных казахстанских боксеров за «золото» ЧМ-2023 покажут в прямом эфире. Прямая трансляция боев начнется в 18:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».
Сегодня список чемпионов мира в профессиональном боксе пополнился еще одним казахстанцем. Боксер Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира в среднем весе, победив канадца Стивена Батлера. (32-3-1, 26 КО). Этот поединок был рассчитан на 12 раундов, а на кону стоял принадлежавший казахстанцу пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBO. Алимханулы одержал победу нокаутом после двух нокдаунов во втором раунде.
Майские грозы
Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана. По информации «Казгидромета», с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана 14 мая сохранится неустойчивый характер погоды. Сегодня в Астане, Алматы и 9 областях страны объявлено штормовое предупреждение из-за дождей с грозами, сильного ветра и града.
По прогнозам синоптиков, на территории Казахстана пройдут дожди с грозами, на юго-западе, востоке страны пройдут сильные дожди. Ожидается усиление ветра, на северо-западе – туман, на юго-востоке – пыльная буря. На юго-востоке, днем на востоке, юго-западе страны ожидается град.
В целом прогноз на последний месяц весны на сайте Гисметео свидетельствует о том, что майские дожди и грозы еще продлятся и даже перейдут на первый месяц лета.