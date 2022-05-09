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    День Победы в Узбекистане отмечают 236 ветеранов

    9 Мая 2022, 19:18

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Ветеранов на торжественном мероприятии в парке Победы поздравил президент республики Шавкат Мирзиеев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу главы Узбекистана.

    По данным Министерства обороны Узбекистана, в годы войны на фронт мобилизовано 1 млн 951 тыс. человек, или каждый третий житель республики. Погибло свыше 538 тыс., более 158 тыс. пропали без вести. Согласно последним данным, в Узбекистане осталось 236 участников Второй мировой войны.

    Президент Узбекистана поздравил ветеранов и возложил цветы к монументу «Ода стойкости» в столичном парке Победы.

    «Ода стойкости» - мемориал, установленный в честь всех матерей, женщин, которых война лишила детей, мужей и близких. Этот монумент воздвигнут в память о Зульфие Закировой - матери, потерявшей во время Второй мировой войны пятерых сыновей, а также ее преданных невестках и оставшихся сиротами внуках.

    «Сегодня, стоя в этом Парке Победы, я искренне поздравляю наших уважаемых ветеранов и весь наш народ с этим праздником. В такие моменты мы вспоминаем о наших героических предках и преклоняемся перед их мужеством. Их многогранный жизненный путь, посвященный делу мира и свободы, является великим и неподвластным времени наследием для будущих поколений», - сказал Шавкат Мирзиеев.

    Ранее сообщалось, что в Узбекистане в канун 9 мая участникам войны, бывшим узникам нацистских лагерей и жителям блокадного Ленинграда полагается по 15 млн сумов ($1350).

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Узбекистан Мировые новости
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