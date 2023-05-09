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    День Победы в Акмолинской области отметят 8 ветеранов ВОВ

    9 Мая 2023, 14:27

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С каждым годом остается все меньше и меньше тех героев, которые лично застали события Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, навсегда оставивших след в нашей истории. Сегодня в области проживают 8 ветеранов ВОВ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.

    По двое ветеранов проживают в Атбасарском и Буландынском районах, по одному – в областном центре, городе Косшы, Бурабайском и Жаксынском районах.

    Один из героев – житель областного центра. Беймарт Казимир Борисович родился 16 октября 1926 года в Украине, в селе Тарасовка Антонинского района Каменец-Подольская области. Был призван в армию в 1944 году из Красноармейского района Северо-Казахстанской области. Воевал на I Прибалтийском фронте в качестве пулеметчика. В боях под Кенигсбергом получил два ранения.

    Награжден Орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией» и другими юбилейными медалями. Является «Почетным гражданином города Кокшетау».

    Ветеран боевых действий Нуркасым Ажитаев родился 1 января 1925 года в селе Сарыкамыс Абралинского района Семипалатинской области. Был призван на фронт в 1943 году.

    Принимал участие в освобождении Керчи под командованием Маршала Малиновского. Воевал в кавалерийском строю авиационной службы при взятии Берлина и в бою на Курской дуге. Победу фронтовик встретил во время военных сражений с Японией в составе 293-й стрелковой дивизии.

    За отвагу награжден медалью «За победу над Японией», орденом «Отечественной войны II степени», медалью «Маршала Советского Союза Жуков», нагрудным знаком «Ветеран войны 1941-1945 гг.» и другими юбилейными медалями.

    Бирюков Петр Ивановичродился 12 июля в 1925 году в селе Максимовка Сандыктауского района Акмолинской области.

    Был призван в армию в январе 1943 года. Учился в Тамбовском военно-пехотном училище. В начале 1945 года молодой лейтенант попал на фронт, командовал взводом в 133-м стрелковом полку 725-й гвардейской стрелковой дивизии. Первый бой принял у польского города Лодзя, участвовал в боях по освобождению Чехословакии, Венгрии. Весть о Победе застал под Берлином. После Победы пулеметный взвод Петра Бирюкова проходил службу в Чехословакии, Австрии, Венгрии. В 1948 году Петр Иванович уволился в запас.

    За самоотверженное участие в сражениях награжден орденом «Отечественной войны ІІ степени», медалью «За победу над Германией», орденом «Трудовой Славы» и другими юбилейными медалями.

    Участник ВОВ Вигулярный Василий Афанасьевич родился 30 мая 1926 года в селе Покровка Атбасарского района Акмолинской области.

    Ушел на фронт 17-летним парнем в составе отдельного пушечного дивизиона 111-го стрелкового полка, наводчик орудия. Василий Афанасьевич освобождал города Беларуси, Прибалтики. Воевал в Минске, Витебске, Могилеве. Был наводчиком-артиллеристом. Победу встретил в Кенигсберге. Служил в Ташкенте, Ашхабаде. С 1945 по 1950 год жил в Ташкенте, помогая восстанавливать город.

    За проявленные в боях доблесть и героизм Василий Афанасьевич награжден орденом «Отечественной войны», медалью «За отвагу» и многими юбилейными медалями Победы.

    Герой войны Щудляк Арсений Андреевичродился 22 марта 1925 года в Украинской ССР, Каменец - Подольская область, село Карытно.

    Принимал участие в войне с Японией, в освобождении города Андуня, с ноября 1945 года по март 1946 года - в 18-й мотострелковой бригаде, с марта 1946 года по апрель 1948 года - в 268-м автомобильном батальоне был шофером. Вывозил хлеб в послевоенное время из Сибири с глубинки на автомобилях в город Омск. Демобилизован в мае 1948 года.

    Арсений Андреевич награжден орденом «Отечественной войны ІІ степени», медалью «За Победу над Германией», «За Победу над Японией», медалью Георгия Жукова, медалью «60 лет Вооруженных Сил СССР 1918-1978 годов» и другими юбилейными медалями.

    Комин Иосиф Иванович родился 5 мая 1927 года в селе Бильдюги Шарковетцинского района в Беларуси.

    В пехотном полку города Вологды был пулеметчиком, затем служил в воинской части в городе Калининграде. Шесть лет прошли на полигонах, стрельбищах, военных маневрах и строевых плацах.

    За проявленный героизм Иосиф Иванович награжден орден «Отечественной войны ІІ степени», медаль «За освобождение Белоруссии» и другими юбилейными медалями.

    Защитник Отечества Лысенко Антон Григорьевич родился 29 января 1925 года.

    В 18 лет Антон Григорьевич был призван на Дальневосточный фронт, где служил в батальоне связи, участвовал в Маньчжурской стратегической операции против Квантунской армии Японии. Победу встретил в Австрии.

    За отвагу награжден орденом «Отечественной Войны II степени» и медалью «За победу над Японией».

    Еще один участник боевых действий Комяков Анатолий Васильевич родился 24 декабря 1925 года в деревне Антушки Сусанинского района Костромской области.

    В январе 1943 года добровольцем ушел на фронт, где был зачислен стрелком 325-й роты 244-й дивизии 3-го украинского фронта. Освобождал Донбасс, ДнепроГЭС, Украину, Австрию, Венгрию. День Победы встретил в Румынии, в лазарете, после очередного ранения. Был четырежды ранен, но каждый раз после выздоровления возвращался в действующую армию. Служил полковым разведчиком.

    За самоотверженное участие в сражениях награжден орденом «Славы III степени», медалями «За отвагу», «За освобождение Одессы».

    Напомним, что ветераны, приравненные к ним лица и труженики тыла Акмолинской области получат единовременную социальную помощь к 9 мая. Выплаты начислят 3 471 человеку.

    Семь ветеранов ВОВ получат выплаты в размере 1,5 млн тенге на сумму 10,5 млн тенге. Ветерану из Буландынского района Лысенко А.Г. выплата не предусмотрена в связи с проживанием в ЦОССУ на полном государственном обеспечении.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Акмолинская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Память
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