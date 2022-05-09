9 Мая 2022 07:15

День Победы отмечают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году исполняется 77 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этот знаменательный день чтят память ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

В годы войны на фронтах воевали около 1 млн 800 тыс. казахстанцев. Сотни тысяч соотечественников были награждены орденами и медалями за боевые заслуги. Около 500 человек стали Героями Советского Союза, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней. Четыре казахстанца стали дважды героями.

За годы ВОВ было сформировано более 20 стрелковых дивизий и других соединений. Погибли в боях, умерли от ран и болезней, пропали без вести и не вернулись из плена 630 тыс. человек.

6 мая Глава государства подписал Указ о присвоении звания «Халық қаһарманы» прославленным стрелкам Тулеугали Абдыбекову и Ибраиму Сулейменову, а также командиру стрелкового батальона Александру Несмиянову, чьи подвиги не получили должной оценки в свое время.

В ходе торжественного собрания по случаю Дня защитника Отечества Президент страны подчеркнул , что Вторая мировая война оставила неизгладимый след в истории человечества. По словам Главы государства, в годы войны наш народ продемонстрировал настоящую храбрость, мужество и решительность.

Во всех регионах Казахстана организованы мероприятия в честь Дня Победы. В частности, в эти дни проходят церемонии возложения цветов к мемориалам и памятникам.

В преддверии праздника акимы регионов посетили дома ветеранов ВОВ, вручая им памятные подарки и денежные сертификаты.

А накануне Премьер-Министр РК в рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область посетил ветерана Великой Отечественной войны Валентину Волкодав, недавно отметившую 100-летний юбилей.

В честь Дня защитника Отечества и Дня Победы в столице организован ряд праздничных мероприятий. Празднования пройдут во всех районах и жилых массивах города, а также на открытых площадках.

В частности, в Нур-Султане традиционно проведут церемонии возложения цветов, гирлянд «Славы» на могилу воинов, умерших от ран, полученных в годы Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. с участием ветеранов войны, тружеников тыла, представителей общественных и молодежных организаций, к монументу «Отан ана» и памятникам Героям войны – Талгату Бегельдинову, Рахимжану Кошкарбаеву, Бауыржану Момышулы, Маншук Маметовой, Алие Молдагуловой.

18 ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Нур-Султане выплатили по миллиону тенге.

Ранее сообщалось, что ко Дню Победы единовременную социальную помощь окажут в размере 5,4 млрд тенге.

Выплаты получили участники и инвалиды Великой Отечественной войны – 381 человек; 92 жителя блокадного Ленинграда; 212 бывших несовершеннолетних узников концлагерей; жены (мужья) умерших инвалидов войны – 3 221 человек; шесть вдов погибших во время войны; 74 116 тружеников тыла; другие лица, приравненные к участникам и инвалидам ВОВ – 20 111 человек.

Единовременная материальная помощь для участников и инвалидов Великой Отечественной войны во всех регионах оказана в размере не менее 1 млн тенге, в Актюбинской и Павлодарской областях – 2 млн тенге.

Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей выплатят не менее 100 тыс. тенге. Жителям блокадного Ленинграда и вдовам воинов, погибших в период войны – не менее 60 тыс. тенге. Женам умерших инвалидов войны и труженикам тыла – не менее 30 тыс. тенге

В этом году в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы казахстанцы отдыхают четыре дня подряд – с 7 по 10 мая.