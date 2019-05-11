День Победы, День защитника Отечества и космическое бата Казахстану - обзор недели

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Череда значимых и ярких майских праздников прошла в Казахстане. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных и интересных событий за прошедшую неделю.

74 года отделяют нас от того дня, когда была поставлена финальная точка в самой страшной и кровопролитной в истории человечества войне. День Великой Победы - это праздник всех народов мира, которым в 1945 году было даровано мирное небо над головой. Это праздник, который сегодня широко отмечается в подавляющем большинстве стран планеты. В Казахстане во всех городах и селах прошли торжества по случаю Дня Победы над фашистской Германией. Чествовали ветеранов-фронтовиков, которых с каждым годом остается всё меньше, проводили мероприятия в учреждениях образования для молодежи, готовили праздничные концерты.

В столице Президент РК Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана». В праздничном мероприятии также приняли участие глава Правительства Аскар Мамин, спикер Сената Дарига Назарбаева, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, руководители зарегистрированных в Казахстане дипломатических представительств и другие высокопоставленные лица. По данным столичного Совета ветеранов, на сегодня в городе Нур-Султане проживает 70 ветеранов ВОВ и 2 888 тружеников тыла.

Космическое бата Казахстану в канун Дня Победы дал 97-летний аксакал Курмантай Айтжанов, которого посетили представители АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС), а также школьники, прочитавшие ему стихи, и журналисты «Хабара», записавшие интервью с Курмантай-ата. Аксакал дал благословение, которое коснулось всех: и молодых людей, и зрелых политиков, и даже Главы государства. Не забыл поблагодарить он и представителей Казкосмоса за заботу и внимание к его здоровью, пожелав, чтобы казахстанский флаг был водружен на Марсе. «Тогда и яблони там тоже будут цвести!» - сказал Курмантай ата.

В Нур-Султане прошло шествие «Батырларға тағзым». Потомки ветеранов Второй мировой войны с портретами родственников почтили память героев.

В Алматы в День Победы жители и гости города пришли в парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, чтобы почтить память погибших в войне, возложить цветы к Вечному огню. Также в Алматы прошло шествие «Батырларға тағзым».

Несколько десятков тысяч алматинцев собрались на площади «Астана» с портретами своих близких, принимавших участие во Второй мировой войне. Перед началом шествия прошел праздничный концерт, где исполнялись песни военных лет.

В честь Дня Победы концертную программу в рамках благотворительного проекта «Времён связующая нить» алматинским зрителям представил Фонд Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы совместно с гуманитарным фондом «Дегдар». Песни военных лет прозвучали в исполнении известных казахстанских артистов на сцене большого концертного зала Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Отмечается, что традицию проводить благотворительные концерты ко Дню Победы заложила Дарига Назарбаева.

В честь 74 годовщины Дня Победы ветераны Алматы получат по 500 тысяч тенге, сообщил аким города Алматы Бауыржан Байбек: «Мы всегда будем гордиться мужеством наших героев, победивших в Великой Отечественной войне. Уважение и забота о ветеранах - наш священный долг. Поэтому, в этом году мы приняли решение удвоить ежегодную выплату ветеранам. В честь Дня Победы наши ветераны получат по 500 тысяч тенге», - написал в Twitter Бауыржан Байбек.

О роли казахского народа в победе во Второй мировой войне рассказали в Алматинском институте истории и этнологии имени Чокана Валиханова на Республиканской научно-практической конференция. В годы войны из Казахстана на войну было призвано больше шестой части населения - до 1 млн 367 тыс. человек. Здесь было сформировано и отправлено на войну 12 стрелковых дивизий, 4 национальные кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад, в том числе 2 национальные стрелковые бригады. Кроме того, здесь формировалось около 50 полков и батальонов различных родов войск. В трудовые армии только из Казахстана было отправлено 700 тыс. человек взрослого населения, для работы в промышленности мобилизовано еще 670 тыс. человек. «В настоящее время идет процесс становления национальной концепции истории, в которой события XX века, и прежде всего Второй мировой войны, занимают особое место. Ее осмысление должно осуществляться в духе научного объективизма, верности исторической правде, уважения к памяти предков, отдавших жизнь за Родину», - добавила историк.

На Байконуре широко отметили 74-ю годовщину Великой Победы. Представители правоохранительных органов, военных и общественных организаций Казахстана и России, дислоцирующихся на комплексе «Байконур», прошли строевым маршем по центральной площади города. Над праздничным парадом развевались флаги двух стран. В преддверии праздника Великой Победы труженикам тыла были вручены именные приветствия Президента РФ, поздравления от главы администрации города Байконура, продуктовые наборы от городских организаций и подарки от инициативной группы предпринимателей.

В День Победы в Таразе возложили цветы к памятникам героям и открыли зал Славы, посвященный ветеранам войны и тыла.

Здесь размещено полтора миллиона фотографий, представлены экспозиции, воссоздающие атмосферу сурового военного времени. Идея зримо и документально передать историю войны принадлежит акиму области Аскару Мырзахметову. В День Победы в Таразе шествие «Қаһарман ұлт», ставшее символом непобедимого человеческого духа в годы войны, прошло от памятника Агадилу Сухамбаеву к мемориальному комплексу «Подвиг». Колонну возглавил глава региона Аскар Мырзахметов. Из Жамбылской области, население которой в 1941 году составляло около 400 тысяч человек, на фронт отправились более 100 тысяч воинов. 39 жамбылцев стали Героями Советского Союза, 9 - обладателями Ордена Славы.

В городе Туркестане в парке Победы прошло праздничное мероприятие «Имя героя - в памяти народной». Из Туркестанской области на войну было направлено более 140 тысяч человек, домой вернулись 70 тысяч. За проявленный героизм 51 житель региона удостоен звания Героя Советского Союза, один - Халық қаһарманы. 8 человек стали кавалерами ордена Славы трех степеней. Сегодня в области проживают 63 участника ВОВ, 9 445 тружеников тыла и 52 приравненных к ветеранам ВОВ.

В Кокшетау прошли торжественные мероприятия, посвященные 74-ой годовщине Победы на двух площадях областного центра. Участниками стали военно-патриотические клубы, юные инспекторы движения. В театрализованном представлении «Ел аңсаған - Ұлы Женіс!» перед зрителями предстали 10 сюжетных линий от первого до последнего дня войны. В победном марше по площади прошествовали пешие колонны, военная техника и конница, а в небе кружил самолет, разбрасывавший листовки «С Днем Победы!»

Нагрудный знак «Почетный судья» вручили ветерану ВОВ и бывшему председателю Акмолинского областного суда Александру Торкину в его 100-летний юбилей.

В Атырау в День Победы память погибших фронтовиков и героически работавших в тылу земляков почтили возложением венков и цветов к Вечному огню в парке Победы. В акции «Батырларға тағзым» в Атырау приняли участие 200 человек 80 авто и мотоциклов приняли участие в пробеге, посвященном празднованию Дня Победы. Все они были украшены военной символикой, а на семи машинах размещены изображения Героев Советского Союза - столько атыраусцев были удостоены этого звания. Участники пробега возложили цветы и венки к Вечному огню. В этом году День Победы в регионе встречают 15 фронтовиков из более чем 20 тысяч жителей области, принимавших участие в войне.

В Костанае в обновлённом парке Победы, установлен памятник военной медицинской сестре. Автор и инициатор проекта пенсионер Бек Жусупов уверен, что это единственный в Казахстане подобный памятник. Идея установить такой памятник зародилась у семьи Жусуповых во время отдыха в городе Ессентуки, где такой памятник имеется. «Героям, павшим во время войны, памятники есть почти везде. А вот медсестрам, тем, кто своим трудом помогал раненным солдатам и бойцам и также был на поле битвы, к сожалению, нет», - говорит Бек Жусупов.

В Караганде в День Победы митинг-реквием состоялся у мемориала «Вечный огонь». Карагандинцы почтили память павших воинов минутой молчания и оружейными залпами.

Накануне Дня Победы сотрудники подразделений департамента полиции Павлодарской области запустили акцию «Я помню. Я горжусь!». В формате коротких видеороликов полицейские рассказали о своих родных, участвовавших в боях Второй мировой. Это дань памяти поколению победителей, живая история нашего народа, пояснили в ведомстве.

Необычный сюрприз устроили павлодарские полицейские своим ветеранам - участникам Второй мировой войны полковнику внутренней службы Петру Кунгурову и старшему сержанту милиции Кудайбергену Капсалямову. Помимо поздравительных слов и подарков, с утра под окнами ветеранов звучали песни военных лет в исполнении хора департамента полиции области. А вот аким Павлодарской области вручил ключи от квартир троим ветеранам - 95-летнему Акимбеку Абдраимову, 93-летнему Кудайбергену Капсалямову и 92-летнему Вячеславу Чернышеву. Всего в области проживает 72 ветерана войны.

102-летний ветеран возложил цветы к Вечному огню в Петропавловске. Экс-сотрудник органов внутренних дел, фронтовик Джура Кобелев в свой 102-й день рождения, несмотря на почтенный возраст, пусть и на коляске, но тоже прибыл на возложение цветов к Вечному огню.

Жители Северо-Казахстанской области в День Победы чествовали ветеранов. В Петропавловске праздничные мероприятия прошли в разных районах города.

Департамент юстиции по Северо-Казахстанской области в социальных сетях в преддверии 9 мая запустил акцию «Лента памяти о великих подвигах предков». Сотрудники департамента в коротких видеороликах рассказали о своих родственниках, которые были участниками Великой Отечественной войны.

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Повсеместно по стране прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества 7 мая. Торжественным парадом отметили День защитника Отечества в Кокшетау. Руководителем региона были награждены те, кто своей безупречной службой изо дня в день доказывает преданность воинскому долгу и Родине. Кроме того, аким Акмолинской области принял отличившихся школьников в ряды единой детско-юношеской организации «Жас ұлан».

Коллектив АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) в канун Дня защитника Отечества и Дня Победы провел парадное построение. Традиция именно так встречать майские праздники в коллективе, в котором трудится немало бывших военнослужащих, кадровых офицеров, появилась давно. В эти праздничные дни космические связисты отдают дань памяти дедам, погибшим на полях Второй мировой войны, и чествуют тех, кто защищал и защищает Родину сегодня. Атмосфера военных лет с палатками, песнями, посещение ветеранов войны на дому, возложение цветов к памятнику генералу Сагадату Нурмагамбетову в городе Акколе - такую большую патриотическую программу ежегодно проводят сотрудники РЦКС.

В Сити-центре Костаная прошли праздничные концерты в честь Дня защитника Отечества и приближающейся годовщины Дня Победы. Праздничную программу, посвящённую Дню защитника Отечества «Ерлер жердің қорғаны, елдің тұтқасы», организовал городской акимат.

В Костанае ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и воины-афганцы отметили День защитника Отечества и приближающиеся День победы в воинской части № 6697. Традиционный праздничный выезд в гости к костанайским военнослужащим прошел под эгидой акции «Қамқор» благотворительного календаря АНК «Караван милосердия».

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, прошли в Актобе.

В честь Дня защитника Отечества память первого министра обороны Казахстана Сагадата Нурмагамбетова почтили в Алматы и Таразе.

На пересечении алматинских улиц Тулебаева и Жамбыла состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориальной доске генерала армии, Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова. В Таразе прошло торжественное открытие мемориальной доски Халық қаһарманы и Героя Советского Союза Сагадата Нурмагамбетова. Установка мемориальной доски профинансирована военными, лично знавшими генерала Нурмагамбетова.

Кроме того, решением акимата города Тараза, именем Халық қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова присвоено улице №13 в микрорайоне «Байтерек».

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В Казахстане стало доброй традицией в каждый праздник вводить новые объекты.

В Жамбылской области на майские праздники 60 семей в Таразе получили квартиры по программе «Нұрлы жер». «8-го марта в городе Жанатасе 60 семьям вручили ключи от квартир, к 1-му мая в Таразе и Каратау сдали 120 квартир. Несколько квартиры выделено для ветеранов Великой Отечественной войны», - сказал глава региона Аскар Мырзахметов.

90 многодетных семей в Кентау получили ключи от квартир. До конца года в рамках программы «Нұрлы жер» введут в эксплуатацию еще 2 многоэтажных жилых дома. До конца года жильем обеспечат около 300 кентауских семей.

Военнослужащим в Шымкенте вручили ключи от новых квартир в новом микрорайоне «Туран». Это офицеры, солдаты и те, кто стоял в очереди за жильем по госпрограмме «Нурлы жер». Для военных сделали немного упрощенную систему. Теперь, защитники Отечества будут платить за свое жилье в размере отдельно получаемой на службе компенсации на жилье.

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В столице Казахстана не только активно возводятся новые объекты, но и с каждым годом улучшается инфраструктура. Жителей столицы приглашают на дискуссию по улучшению качества жизни. В рамках разработки стратегии развития столицы Казахстана до 2050 года ТОО «Центр исследований и консалтинга» совместно с акиматом города проводит второй круглый стол на тему «Нур-Султан - комфортный город: итоги оценки качества жизни». Участники обсуждения могут поднять вопросы здравоохранения, безопасности, доступного жилья, досуга и культурного отдыха, городской среды и комфорта для туристов, а также поделиться своим успешным опытом и дать свои предложения по развитию столицы до 2050 года

Столичные 11-классники начали отказываться от проведения пышных выпускных. Challenge, призывающий разумно отнестись к организации школьных выпускных вечеров, инициирован лидерами единой детско-юношеской организацией «Жас Улан» совместно с членами школьных клубов «Адал Ұрпақ», и уже набирает популярность среди молодежи.

В течение всего священного месяца Рамазан ежедневно 2000 верующих могут посетить ауыз ашар в столичных мечетях. Отмечается, что бесплатный ауыз ашар - важное событие в десяти столичных мечетях. Сотрудники мечетей также бесплатно организовали ауыз ашар в Доме престарелых. Кроме того, бесплатные автобусы будут развозить посетителей мечети после окончания тарауих-намаза. https://www.inform.kz/ru/ezhednevno-dve-tysyachi-veruyuschih-mogut-priyti-na-auyz-ashar-v-stolichnye-mecheti_a3524169 В Караганде бесплатное такси организуют мечети города в месяц Рамазан.

В Алматы в Центральном государственном музее РК открылась выставка, посвященная 120-летию Каныша Сатпаева. На выставке представлены редкие фотодокументы, посвященные биографии и научной деятельности ученого, личные вещи Каныша Сатпаева (фотодокументы, книги, награды, сувениры). Сегодня имя выдающегося ученого носят малая планета Сатпаев, город в Карагандинской области. Его имя увековечено в названиях минерала, цветов, ледника и горной вершины, улиц, предприятий и учреждений Казахстана.

Профессиональный технический колледж открыли в селе Сузак Туркестанской области. Новый корпус построили за счет государственно-частного партнерства. В учебном заведении, рассчитанном на 200 мест, будут обучать 5 специальностям: машинист экскаватора, сварщик, токарь, слесарь и швейный мастер.

Единственный в стране инклюзивный аудиотактильный спектакль «Друзья Федоры» для слабовидящих и незрячих детей представили в Восточно-Казахстанском областном драматическом театре в рамках программы «Рухани жаңғыру» и Года молодежи. Областной театр драмы и ранее выстраивал свою репертуарную политику, не забывая о людях с ограниченными возможностями.

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Состоянием дорог обеспокоились местные власти в Казахстане и начали предпринимать меры по их улучшению.

За плохие дороги в Актобе уволили ряд ответственных лиц. Так, был уволен руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог У., рабочих мест лишатся заместитель акима области Серик Туленбергенов и заместитель акима города Актобе Ибраим Кузбаев. Увольнения связаны с неэффективностью выполнения работ по ремонту, эксплуатационному содержанию дорог, отсутствием должного контроля за качеством выполнения ремонтных работ, а также за благоустройством населенных пунктов.

Реконструкцию автомобильной дороги «Щучинск-Зеренда», являющейся связным звеном двух курортных зон, завершат в этом году.

Благоустройство трассы до Алаколя планируется завершить в 2021 году. О ходе реконструкции автомобильной дороги «Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск», которая пролегает к туристическому кластеру Алматинской области к озеру Алаколь, сообщили в компании «КазАвтоЖол». Озеро Алаколь в 2018 году посетили 1,2 млн. туристов - и казахстанцев, и зарбежных туристов. В этом году ожидается туристический поток в размере 1,5 - 1,8 млн. человек.Учитывая этот фаткор, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил в кратчайшие сроки повысить уровень сервиса на Алаколе. В ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую и Алматинскую области он высказался о низком качестве местных автодорог, а также отметил необходимость улучшения туристического сервиса на Алаколе. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, только в прошлом году приток туристов на Алаколе вырос на 20%, составив 2 млн человек. Однако уровень сервиса, транспортная, даже гостиничная инфраструктура все еще оставляет желать лучшего, отметил Президент, поручивший Правительству и акимам двух регионов за короткие сроки проработать и принять комплексные меры по улучшению инфраструктуры курортной зоны.

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Ряд экспортных проектов осуществлеятся сегодня в Казахстане.

АО «Аралтуз» Кызылординской области, производящий 23 вида продукции, выйдет на рынки Китая. В 2017 году аральская соль стала экспортироваться в Азербайджан и Грузию. В 2018 году АО «Аралтуз» вышло на украинский рынок, направив на экспорт 462 тонны соли. В этом году объем поставок в Украину планируется увеличить еще в 3 раза, и еще на 20% - объем поставок на российский рынок.

Туркестанские овощи и фрукты будут экспортировать в Татарстан. Интерес к плодоовощной продукции производителей Туркестанской области проявила компания из города Казани, намеревающаяся расширить направления сотрудничества по поставкам плодоовощной продукции в Российскую Федерацию. Планируемый объем закупа плодоовощной продукции ООО «Маряна-Регион» составляет порядка 500 - 600 тыс. тонн в месяц.

В Туркестанской области запустят асфальтобетонный завод мощностью 100 тонн. В Толебийском районе в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» запланирована реализация целого ряда проектов, в числе которых завод ТОО «Бірлік» по производству асфальтобетонной продукции мощностью 100 тонн в сутки.

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Семейчанка Лейла Кульжанова завоевала Гран-при фестиваля красоты, моды и таланта Universe Beauty - 2019, став Миссис Вселенной - 2019. Конкурс прошёл в турецкой Анталье с 1 по 8 мая. Фестиваль красоты, моды и таланта Universe Beauty-2019 является Гранд-финалом самых престижных фестивалей красоты, моды и таланта.

А в Торгае отметили весенний праздник «Фестиваль тюльпанов» - «Open air» «Айналдым сенен, Атамекенім!». Выездное мероприятие? демонстрирующее культуру и традиции казахского народа. проходит на ипподроме «Тойтобе» близ Амангельдинского района в рамках «Рухани Жангыру». Гостями стали представители областей Казахстана, России. На этом фестивале 500 домбристов сыграли одновременно самые популярные кюи под управлением почетного гражданина Амангельдинского района известного дирижёра Сапаргали Ахметжанова

В Шымкенте стартовал международный турнир ShymkentChallenger, в котором принимают участие многие известные казахстанские теннисисты.

Суды города Шымкента для оптимизации бюджетных расходов с 6 мая отказались от служебных автомобилей и перешли на обслуживание такси. Такая модернизация, по минимальным расчетам, поможет сэкономить бюджетные средства в два раза, и теперь не будет необходимости закупать и обновлять служебные автомобили, не придется платить за сервис и ремонт, не нужно будет покупать топливо, а также содержать в штате водителей. Услуга отдана в конкурентную среду, тем самым поддерживается малый и средний бизнес.