День Победы будут праздновать 26 ветеранов в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области готовятся отметить 77-летие Великой Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественное праздничное мероприятие планируется провести 9 Мая в парке «Жеңіс» в Таразе.

«В Жамбылской области проживают 26 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 14 живут в городе Таразе, 11 - в районах области», - сообщили в управлении внутренних дел акимата Жамбылской области.

В преддверии праздника Дня Победы фронтовикам будет выплачена единовременная социальная выплата в размере 1 млн тенге.

«2 874 труженикам тыла, проработавшим не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, выплатят по 50 тыс. тенге. Также 252 не вышедшие замуж вдовы погибших (умерших, пропавших без вести) на фронте воинов, и жамбылцы, работавшие в период блокады в городе Ленинграде, получат по 60 тыс. тенге. Таких блокадников в Жамбылской области трое. Двое жамбылцев, бывших в годы войны заключенными концлагерей и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками, а также 1 200 граждан, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, получат по 100 тыс. тенге», - пояснили в ведомстве.

По данным акимата, в 2021 году в Жамбылской области проживали 36 участников боев Великой Отечественной войны и 3 400 тружеников тыла. В 2020 году в Жамбылской области проживали 57 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 1 989 человек, приравненных к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 4 742 труженика тыла, 337 вдов и жен инвалидов войны, трое блокадников и трое узников концлагерей.

Из Жамбылской области, население которой в 1941 году составляло около 400 тыс. человек, на фронт отправились более 100 тыс. воинов. 39 жамбылцев стали Героями Советского Союза, девять - обладателями ордена Славы.



