Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    День Первого Президента Казахстана отметили в Эфиопии

    28 Ноября 2020, 15:05

    АДДИС-АБЕБА. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Эфиопии провело семинар, посвященный Дню Первого Президента Республики Казахстан, в котором приняли участие представители Министерства иностранных дел, научно-исследовательских институтов, средств массовой информации, а также студенты Университета Аддис-Абебы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

    С презентацией о жизни и деятельности Елбасы выступил посол Казахстана Барлыбай Садыков. Было отмечено, что под руководством Нурсултана Назарбаева Казахстан осуществил успешные политические и социально-экономические реформы. Наша страна превратилась в современное, демократическое, развитое государство, входящее в группу 50-ти самых конкурентоспособных стран мира.

    Особо отмечена роль Елбасы в укреплении международного мира и безопасности, его вклад в процессы ядерного разоружения и нераспространения, создание мер доверия и предотвращение конфликтов, миротворчество. Подчеркнута важность политики по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, толерантности и согласия в обществе.

    Для участников семинара также была организована фотовыставка и был показан фильм, посвященный Елбасы.

    Кроме того, 25 ноября текущего года в популярной эфиопской газете «The Capital» была опубликована статья, посвященная деятельности Елбасы. В ней отмечено, что международные инициативы Елбасы в сферах ядерного разоружения, борьбы с терроризмом и межцивилизационного диалога внесли значительный вклад в укрепление международного мира и безопасности. Под руководством Н. Назарбаева Казахстан установил отношения стратегического и расширенного партнерства с Россией, Китаем, США, ЕС, соседями по региону и дружественные отношения со всеми странами мира.

    Автор:

    МИД РК История Казахстана Дата Африка Первый Президент - Елбасы
    Новости по теме
    Новости по теме
    20 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    20 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    19 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Заморозки прогнозируют в СКО
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии