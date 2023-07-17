Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    День пастуха с размахом отметили в области Жетысу

    17 Июля 2023, 21:25

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Животноводы области Жетысу отметили День пастуха. На склонах горы Шаган чествовали всех, кто занимается разведением крупного и мелкого рогатого скота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Гости участвовали в национальных играх, а лучшие скотоводы получили награды. Один из них - Кабдолда Жамаубаев. Уже около 40 лет мужчина занимается животноводством. В его хозяйстве лошади и овцы-мериносы. Число последних достигло тысячи голов.

    Животновод подчеркивает, праздник не только повышает престиж профессии, но и показывает отчет деятельности хозяйств за весь год.

    Последний раз День пастуха отмечался в регионе в 2012 году. Спустя больше 10 лет его решили возобновить.

    «Мои дед и отец тоже были пастухами. Моя семья занимается животноводством уже больше 100 лет. Сначала я разводил лошадей, теперь овец. Этот праздник предусмотрен для того, чтобы поднять авторитет профессии пастуха в обществе и побудить интерес молодежи к родовой профессии. Спасибо всем, кто организовал этот день», - сказал Кабдолда Жамаубаев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Сельское хозяйство Жетысуская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Снижать субсидирование приобретения импортной сельхозтехники намерены в Казахстане
    Пять тысяч тракторов и 900 комбайнов произведут в этом году в Казахстане
    Казахстанские питомники нуждаются в грамотных агрономах - мнение экспертов
    Узбекистан вдвое увеличит приток воды в Шардару
    Популярное
    1 Чиновники в Казахстане не будут нести личную матответственность за ущерб бизнесу
    2 Снос кирпичного завода в Алматинской области: в акимате дали пояснение
    3 Будут ли в Казахстане новые ипотечные госпрограммы – ответ главы Минфина
    4 Пассажирские вагоны нового поколения будут производить в Казахстане
    5 Кто виновен в заражении ВИЧ в алматинской больнице