День памяти жертв политических репрессий – вспомнить каждого

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начиная с 1997 года, 31 мая в Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий. Это день памяти безвинно погибших и пострадавших представителей всех народов и социальных групп, проживавших на территории Советского Союза, от массовых репрессий, продолжавшихся более двух десятилетий после окончания Гражданской войны 1918-1920 годов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Историки называют разные цифры, но, в любом случае, речь идет о десятках миллионов человек, в той или иной степени пострадавших от политических репрессий.

Только в Казахстане с 1921 года по 1954 годы, было осуждено по политическим статьям около 100 тысяч человек, из них более 20 тысяч были расстреляны, не считая осужденных с формулировкой «без права переписки». Последнее, по многим свидетельствам, являлось завуалированным сообщением о смертном приговоре.

Безусловно, от массовых политических репрессий пострадали все, без исключения народы бывшего СССР. Но для казахской нации этот период истории оказался особенно трагическим. Под жернова политических репрессий попало большинство образованных казахов, которых на момент революции 1917 года насчитывалось всего несколько тысяч. Это произошло потому что участие в национально-патриотическом движении «Алаш», членство в партии «Алаш», причастность к действовавшему некоторое время Правительству «Алаш Орда» в период после Гражданской войны расценивалось однозначно, как принадлежность к контрреволюционным антисоветским силам.

В конце 1928 года по различным обвинениям были арестованы все активисты партии «Алаш», которых назвали «буржуазными националистами», и другие видные деятели из числа казахов. Среди них были Ахмет Байтурсынов, Алихан Бокейханов, Мыржакып Дулатов, Мухамеджан Тынышбаев, Магжан Жумабаев, Сакен Сейфуллин, Ильяс Жансугуров, Беимбет Майлин, Санжар Асфендияров, Султанбек Ходжанов, Турар Рыскулов, Смагул Садвакасов, Абдрахман Байдильдин и другие. Многие из тех, кто не был расстрелян и не умер в лагерях после этой волны репрессий, были 1930-х годах обвинены повторно, и также расстреляны или получили большие сроки заключения. Применялась также ссылка в другие регионы Союза.

Позднее выяснилось, что большинство дел против этих людей были сфабрикованы, под видом борьбы с контрреволюционным и антисоветским элементом подавлялись попытки отстаивать интересы казахского народа, которые зачастую игнорировались представителями центра. Также частыми были обвинения в национализме и сепаратизме, После смерти Сталина все политические дела были пересмотрены, многие осужденные были освобождены из мест заключения, а те, кто был расстрелян или умер в лагерях, были реабилитированы посмертно.

Наибольший размах и жестокость отличают репрессивную кампанию, начавшуюся в период руководства республикой Филлипом Голощекиным и Николаем Ежовым. Связано это было с форсированным переводом кочевых казахов на оседлость и коллективизацией, которые привели к национальному бедствию – массовому голоду и гибели людей в конце 20-х и начале 30-х годов прошлого столетия. Кроме того, множество казахских семей были вынуждены покинуть пределы Родины и оказалось в соседних странах.

В истории нашей страны массовые репрессии сталинского периода сыграли особую роль. На территории Казахстана находилось множество учреждений системы Главного управления лагерей и мест заключения, которое сокращенно называли ГУЛАГ – АЛЖИР, Степлаг, Карлаг. Республика, практически, превратилась в одну большую тюрьму. За годы репрессий в лагеря Казахстана было отправлено из всех республик СССР более 5 млн. человек.

Кроме того, в Казахстан принудительно переселили, обвинив в пособничестве немецким оккупантам во время Великой Отечественной войны, множество представителей народов Кавказа, немцев, корейцев, турок, иранцев, крымских татар, поляков и других. Многие из этих переселенцев смогли выжить в трудное время только благодаря помощи и поддержке со стороны казахского населения, в связи с чем в Казахстане учрежден День благодарности, который отмечается 1 марта. Всего в Казахстан прибыло более 1,2 миллиона таких переселенцев, которых также, согласно законодательству нашей страны, относят к репрессированным.

В своем Обращении к народу по случаю Дня памяти жертв политических репрессий Президент РК Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в Казахстане еще в 1993 году был принят Закон «О реабилитации жертв массовых политических репрессий», и поручил создать специальную Государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий.

«Мы можем открыть путь к идеальному будущему, только вспомнив каждую из невинных жертв. Твердый фундамент будущего начинается с независимости. Долг каждого из нас - отдать дань уважения душам невинных жертв одного из самых трудных времен прошлого века», – подчеркнул К.Токаев.