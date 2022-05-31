День памяти жертв политических репрессий и голода отмечают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ежегодно, 31 мая, в Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дата ежегодно отмечается согласно Указу Президента РК от 5 апреля 1997 года. За годы советской власти в той или иной степени подверглись репрессиям около 40 млн человек. В Казахстане с 1921 года по 1954 год, согласно статистике, осудили около 100 тыс. человек, при этом более 20 тыс. человек расстреляли. Тысячи человек были приговорены к заключению с формулировкой «без права переписки», что, по многим свидетельствам, означало ту же смертную казнь.

Казахскому народу период массовых репрессий обошелся очень дорого. До революции прослойка образованных людей из числа казахов насчитывала всего несколько тыс. человек, многие из которых стали участниками движения «Алаш», которое было нацелено на создание казахской автономии для того, чтобы обеспечить развитие отсталого, в целом, народа.

В своем обращении к народу по случаю Дня памяти жертв политических репрессий Президент РК Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в Казахстане еще в 1993 году был принят Закон «О реабилитации жертв массовых политических репрессий», и поручил создать специальную Государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий.

«Мы можем открыть путь к идеальному будущему, только вспомнив каждую из невинных жертв. Твердый фундамент будущего начинается с независимости. Долг каждого из нас - отдать дань уважения душам невинных жертв одного из самых трудных времен прошлого века», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В истории страны массовые репрессии сталинского периода сыграли особую роль. На территории Казахстана находилось множество учреждений системы Главного управления лагерей и мест заключения, которое сокращенно называли ГУЛАГ – АЛЖИР, Степлаг, Карлаг.

За годы репрессий в лагеря Казахстана было отправлено из всех республик СССР более 5 млн человек. Кроме того, в Казахстан принудительно переселили, обвинив в пособничестве немецким оккупантам во время Великой Отечественной войны, множество представителей народов Кавказа, немцев, корейцев, турков, иранцев, крымских татар, поляков и других.

Многие из этих переселенцев смогли выжить в трудное время только благодаря помощи и поддержке со стороны казахского населения, в связи с чем в Казахстане учрежден День благодарности, который отмечается 1 марта. Всего в Казахстан прибыли более 1,2 млн таких переселенцев, которых также, согласно законодательству нашей страны, относят к репрессированным.

Народ Казахстана бережно хранит память о миллионах соотечественников, пострадавших от политических репрессий. О временах террора подробно рассказывается в учебниках истории, на эту тему издаются книги, снимаются фильмы, в городах и селах страны устанавливаются памятные стелы. Все это очень важно для того, чтобы общество осознавало ценность мирного эволюционного развития и никогда не допустило повторения подобных событий.

6 декабря 2021 года в Сенате Парламента РК презентовали 4 и 5 тома книги «Ашаршылык. Голод. 1928-1934». Б ыли изданы первые три тома книги «Ашаршылык. Голод. 1928-1934», где собраны исторические документы и факты, касающиеся голода 1928-1934 годов.