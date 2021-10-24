День памяти погибших испытателей космодрома отмечают в Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – 24 октября на космическом комплексе «Байконур» отмечают день памяти погибших первопроходцев космодрома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

24 октября 1960 года и спустя ровно три года, 24 октября 1963 года, на космодроме произошли катастрофы с человеческими жертвами. В 1960 году при подготовке к первому испытательному пуску межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 произошел несанкционированный запуск двигателя второй ступени. В пожаре погибло около 100 человек, в том числе и главнокомандующий РВСН, главный маршал артиллерии Митрофан Неделин. В 1963 году во время пожара, возникшего при работах в загазованной шахте стартовой позиции на площадке 70, погибло восемь человек. С тех пор 24 октября стал днем памяти и скорби на Байконуре, в этот день на Байконуре не проводятся технологические работы и запуски ракет.

Сегодня, 24 октября 2021 года жители города Байконур традиционно соберутся у мемориала погибших испытателей, чтобы почтить память ракетчиков - первопроходцев космоса. Сегодня же всех байконурцев пригласили в обновленный киноконцертный зал «Сатурн», где будет показан документальный фильм «День, когда не стартуют ракеты». Этот фильм, подготовленный сотрудниками телевизионного отдела космического центра «Южный» (Байконур) был приурочен к 50-летию самой страшной катастрофы на космодроме. В фильме использованы уникальные документальные съемки начала освоения космодрома, игровые сцены, в съемках которых принимали участие специалисты космических предприятий, сами байконурцы.

«Эти жертвы не были напрасными – созданное ракетное оружие обеспечило безопасность нашей Родины, предотвратило угрозу ядерной войны. Работающие сейчас на площадках космодрома испытатели Байконура достойно продолжают традиции ветеранов – ракетчиков, в новых условиях обеспечивая передовые позиции нашей страны в космосе. Память об испытателях космодрома Байконур, погибших при испытаниях новой ракетно-космической техники, будет вечно жить в наших сердцах», - отметил в своем обращении к жителям глава администрации города Байконур Константин Бусыгин.