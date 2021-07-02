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      Вооруженные силы

    День образования отмечают ВВС Казахстана

    2 Июля 2021, 18:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директива о создании Военно-воздушных Сил была подписана 2 июля 1998 года. С тех пор ВВС надежно стоят на страже воздушных рубежей Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Военная авиация Казахстана – гордость Вооруженных Сил. За последние годы существенно изменился состав вооружения и военной техники. Начиная с 2015 года Военно-воздушные силы комплектуются современными типами летательных аппаратов, в их числе многофункциональные истребители Су-30СМ, ударные вертолеты Ми-35М. В этом году ВВС СВО ВС РК получили модернизированные учебно-боевые самолеты L-39 и истребители Су-27.

    Постоянно совершенствуется и система боевой подготовки. При этом учитываются и анализируются новые формы ведения борьбы в вооруженных конфликтах. Это позволяет на практике обучать личный состав новым методам и приёмам ведения борьбы в воздухе.

    В этом году в ходе учений летные экипажи Военно-воздушных сил впервые осуществили посадку самолетов Су-27 и С-295 на аэродромный участок автомобильной дороги в Мангыстауской области, перебросили легкие автомобили «Багги» на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов Ми-17.

    Огромный опыт приобретен благодаря участию в международных, межвидовых учениях, Армейских международных играх. Он постоянно анализируется и находит применение при корректировке курсов и программ боевой подготовки, разработке методических указаний, направленных на совершенствование системы боевой подготовки личного состава.

    Ежедневный кропотливый труд летного и инженерного состава, специалистов тыла и связи, гражданского персонала авиационных частей направлен на повышение боевой готовности ВВС и является достойным вкладом в дело обеспечения военной безопасности нашего государства.

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