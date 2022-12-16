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    День Независимости празднуют в Казахстане

    16 Декабря 2022, 07:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в 31 раз Казахстан отмечает День Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    16 декабря 1991 года на вечернем заседании VII сессии Верховного совета республики приняли Конституционный закон РК «О государственной независимости Республики Казахстан». В этот же день закон подписал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

    В преамбуле закона сказано: «Верховный совет Республики Казахстан, выражая волю народа Казахстана, признавая приоритет прав и свобод личности, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, иных общепризнанных нормах международного права, подтверждая право казахской нации на самоопределение, исходя из решимости создания гражданского общества и правового государства, осуществляя миролюбивую внешнюю политику, заявляя о своей приверженности принципу нераспространения ядерного оружия и процессу разоружения, торжественно провозглашает государственную независимость Республики Казахстан».

    Провозглашение независимости стало точкой отсчета новейшей истории Казахстана, который впервые за многовековую историю получил возможность самостоятельно строить свое государство, развивать свою экономику и культуру, проводить самостоятельную внешнюю политику.

    День провозглашения независимости - 16 декабря - также является днем памяти о трагических событиях, произошедших в декабре 1986 года в Алматы, когда казахская молодежь выразила протест против политики руководства СССР, ущемляющей права и интересы национальных окраин. Это было проявлением мужества и патриотизма, эти события отчетливо показали стремление народа Казахстана к независимости и служат напоминанием о высокой цели, стоящей перед республикой - стать сильным, процветающим суверенным государством.

    В честь Дня Независимости учреждения культуры, образования, спорта Астаны организуют десятки мероприятий, способствующих повышению политической культуры и гражданской солидарности жителей города. Различные праздничные и официальные мероприятия, в том числе научно-практические конференции, фотовыставки пройдут в этот день и в Алматы.

    Вчера в Астане в рамках проекта «Еркіндігім қасиетім» состоялся автопробег в честь 31-летия независимости Республики Казахстан.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Дата День Независимости Общество
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