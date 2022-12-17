День Независимости Казахстана отметили концертом юных талантов в Вашингтоне

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В Вашингтоне посольство РК в США организовало концерт с участием юных казахстанских талантов. Его посвятили Дню Независимости Казахстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанские дети виртуозно исполнили музыкальные произведения казахского народного фольклора на скрипке: «Гакку», «Қазағым Ай», «Балқадиша», казахские кюи на домбре «Балбырауын», «Аққу», «Ерке сылқым», на кобызе «Аққу», на пианино «Grieg Lyric Pieces Op.12», «Romance», «Таджикский танец» А. Жубанова, «Элегия Op.3 №1» С. Рахманинова, на виолончели «Polonaise de Concert» Д. Поппера и «Праздничный кюй» Г. Жубанова, а также на гитаре с вокалом «High Hopes» группы Kodaline.

На мероприятие пригласили представителей американских государственных учреждений, дипломатические, научные и бизнес круги США.

Посол Республики Казахстан в США Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы

Посол Республики Казахстан в США Ержан Ашикбаев поблагодарил талантливых казахстанских артистов, которые подарили присутствующим замечательный концерт в Вашингтоне.

Дипломат отметил, что в канун Дня Независимости Казахстана на большой международной сцене молодежь продемонстрировала свое искусство, исполнив казахстанские и зарубежные музыкальные произведения.

Дипломат пожелал казахстанским артистам успеха и открытой дороги к самым большим сценам, а также поздравил всех казахстанцев с праздником.

Посол Республики Турция в США Мурат Меркан с супругой

Посол Республики Турция в США Мурат Меркан сообщил, что был рад разделить празднование Дня Независимости Казахстана в США. Дипломат отметил, что организованный вечер принес много положительных эмоций от оригинального исполнения произведений казахстанскими музыкантами.

Посол Республики Индонезия в США Росан Роеслани

Посол Республики Индонезия в США Росан Роеслани поблагодарил за приглашение на концерт. Он отметил, что это замечательное мероприятие и исполнение казахстанских юных музыкантов ему очень понравилось.

Представители Конгресса США: Джон Сейбелс, Роф Алекса, Ричард Чалкли, Дэниел Хэнлон (слева на право).

Представители Конгресса США тоже не остались в стороне. Роф Алекса сказала, что США ценит отношения с Казахстаном, которые развиваются на протяжении 31 года. Американская сторона приветствует диалог в развитии межгосударственных отношений.

Джон Сейбелс отметил, что США с нетерпением ждет продолжения развития сотрудничества между нашими странами.

Ричард Чалкли заявил, что мероприятие предоставило возможность показать дружбу между нашими государствами.

Дэниел Хэнлон рассказал, что это его первое празднование Независимости Казахстана, но оно не будет последним. Политик отметил, что рад тому как складываются отношения между двумя странами.

Президент консалтинговой фирмы «Second Floor Strategies», аналитик по вопросам обороны и геополитики Уайлдер Алехандро Санчес

Президент консалтинговой фирмы «Second Floor Strategies» Уайлдер Алехандро Санчес отметил, что мероприятие организовано замечательно. Выступавшие казахстанские дети очень талантливы.

«Мне нравится тот факт, что на празднование Дня Независимости Казахстана пришли довольно разнообразные гости, официальные лица США, представители зарубежных посольств и бизнес кругов. Это демонстрирует, что Казахстан обрел друзей по всему миру. Большое спасибо за приглашение», - заключил он.

Вице-президент по продажам «Centurion IT LLC» Джефф Сильверман и менеджер «PBC Automotive» Кристиан Фиорило

Представитель компании «PBC Automotive» Кристиан Фиорило поделился своими впечатлениями от мероприятия. Он отметил, что в Казахстане много молодых талантов. Казахстанцев охарактеризовал как замечательных людей, очень сердечных, умных, образованных, а музыкальные инструменты – символом прекрасного звучания. Гость сообщил, что его пригласили уже в пятый раз и он впечатлен.

Вице-президент по продажам «Centurion IT LLC» Джефф Сильверман рассказал, что для него это был особый вечер. Ему многое понравилось из того, что сказал посол РК в США Ержан Ашикбаев о будущем Казахстана и молодежи, о значении музыки. Бизнесмен резюмировал, что выступление такой талантливой молодежи Казахстана вдохновляет.



