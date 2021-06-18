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    День национальных игр  устроили для павлодарских детей

    18 Июня 2021, 05:07

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В школе № 36 города Павлодара устроили лагерь День национальных игр для популяризации национальной самобытности, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Утренняя зарядка началась под ритмы казахского народного танца кара жорга. Затем школьники в течение дня вместе со специалистом центра здорового образа жизни города Нур-Султана Темирхановой Асиёй Амангельдиновной, педагогами школы погрузились в атмосферу казахских национальных видов игр: казакша курес, тогыз кумалак, аламан байге, кокпар, алтыбакан, аударыспак, жамбы ату, аркан тарту, қыз куу, тенге илу, модернизированных на современный лад», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

    В мероприятии приняли участие более 300 учащихся пришкольного лагеря.

    «Очень важное значение имеют национальные игры, ибо в них заложен глубокий философский смысл об устройстве жизни в обществе. По сути в игровой форме проведён урок для подрастающего поколения. Казахские народные игры считаются одним из ценнейших национальных наследий, дошедших от предков до цивилизационного уровня развития», - рассказал учитель школьный физической культуры Дмитрий Карпеченко.

    Для участников устроили соревнования. Участники старались изо всех сил прийти к финишу первыми. Они показали свои ловкость точность, силу, быстроту, сообразительность, сплоченность и организованность. При подведении итогов соревнования выяснилось, что все команды отличились и были награждены памятными подарками. Праздник получился захватывающим и интересным, оставил массу положительных эмоций и впечатлений. На спортивной площадке царили смех, шум и веселье. Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и бодрости.

    Фото отдела образования Павлодара.

    Автор:

    Антон Гагарин

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