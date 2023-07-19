Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    День металлурга отметили в Жарминском районе области Абай

    19 Июля 2023, 19:42

    ЖАРМА. КАЗИНФОРМ - День металлурга стал традиционным торжеством для жителей Жарминского района области Абай. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    В поселке Ауэзов с размахом отметили профессиональный праздник. Участие в мероприятии приняли все жители, которые чествовали коллектив профессионалов, ветеранов труда Бакырчикского горнодобывающего предприятия, которое входит в группу компаний акционерного общества «Полиметалл». Поздравить металлургов прибыл заместитель акима Жарминского района Райым Нургалиев.

    «Горнодобывающая промышленность – отрасль полная самоотверженности и мужества. Это не только сложный и почетный труд, но еще и сильный характер, твердость духа, несгибаемая воля ... Поздравляю всех тех, кто связал свою жизнь с одной из самых горячих и уважаемых профессий», - сказал заместитель акима района.Он выразил признательность каждому сотруднику этой сферы за высокое мастерство и преданность профессии. В этот знаменательный день были чествованы лучшие специалисты отрасли, а ряд сотрудников награждены почетными грамотами, благодарственными письмами. Череду мероприятий продолжили соревнования по настольным спортивным играм. Для детей на школьном стадионе были организованы веселые игры, караоке. А для взрослых батл-танцы на открытой площадке. Кроме того, среди сотрудников горнодобывающего предприятия состоялся футбольный матч. В нем приняли участие 8 команд. По итогам игры І место заняла команда «Аякс», ІІ место - команда «Алтын», ІІІ место – «Энергетик». Вечером были организованы концерт и фейерверк.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акимат Промышленность Дата Абайская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 80 медучреждений построят в Алматы
    Уволен первый замакима ЗКО Ержан Балтаев
    В новом формате прошла встреча акима Карагандинской области с жителями Балхаша
    В Астане пройдет отборочный этап первенства страны по байге
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау