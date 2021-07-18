День металлурга отмечают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Казахстане отмечается День металлурга. В этом году профессиональный праздник приходится на 18 июля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно Указу Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева от 15 ноября 2003 года, День металлурга отмечается в третье воскресенье июля.

Металлургия считается одной из ведущих промышленных отраслей, которая значительно влияет на экономику страны. Отрасль является одним из флагманов казахстанской промышленности.

Металлургическая промышленность занимает половину объема обрабатывающей промышленности.

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, за последние 10 лет объем производства в металлургии вырос в 3,5 раза, а производительность труда увеличилась в три раза.

На производственных предприятиях в стране сегодня трудятся более 83 тысяч человек.

Накануне Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником.

Ведь, как известно, сам Нурсултан Назарбаев прошел школу металлургии на Казахстанской Магнитке. Свою трудовую деятельность Елбасы начинал чугунщиком разливочных машин, горновым доменной печи на Карагандинском металлургическом заводе.

«Металлургия – одна из базовых отраслей национальной экономики, в которой трудятся преданные своему нелёгкому делу мужественные и ответственные люди. Здесь закаляются характер и сила воли, вырабатываются стойкость и упорство в достижении цели. Горжусь тем, что когда-то сам прошёл эту школу жизни, давшую мне богатый опыт, который был полезен в моей последующей деятельности», - отметил Елбасы в своем поздравлении.

Добавим, что в преддверии Дня металлурга министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов провел встречу с представителями металлургических предприятий Казахстана.

Также накануне в корпорации «Казахмыс» поздравили представителей одной из самых почитаемых профессий. На сегодняшний день в подразделениях медного гиганта среди порядка 37000 работников трудятся более 5000 металлургов.