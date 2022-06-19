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    День медицинского работника отмечается в Казахстане

    19 Июня 2022, 07:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Казахстане отмечают свой профессиональный праздник медицинские работники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    День медицинского работника отмечается в стране каждое третье воскресенье июня. Его празднование установлено Указом Президента РК в 1998 году.

    На сегодня в Казахстане зарегистрировано 324 тыс. специалистов в сфере медицины как в частном, так и в государственном секторах. Из них врачебный персонал — 97 тыс. человек (30 %), средний медперсонал — 227 тыс. (70 %) человек.

    При этом дефицит медицинских кадров с 2017 по 2021 годы увеличился в два раза, с 10 тыс. до 23 тыс. единиц.

    В этом году, по данным министра здравоохранения, заработная плата врачей увеличилась в среднем на 30 %, среднего медицинского персонала – на 20 %. В следующем году планируется увеличение уровня зарплат также на 30 % врачам и на 20 % — среднему медперсоналу.

    По традиции в преддверии праздника по всей стране медиков благодарят и отдают им дань уважения за ежедневную работу по спасению человеческих жизней, оказание первой медицинской помощи, определение характера заболевания и пути его лечения.

    «День медицинского работника – день большой благодарности за вашу службу. Работа медицинских работников очень сложная и ответственная, медработники работают без выходных и в праздничные дни. Сегодня мы вместе работаем над решением одной из самых сложных и важных задач – обеспечением доступной, качественной и эффективной медицинской помощи», - сказала министр Ажар Гиният на церемонии награждения лучших медработников от имени Президента РК.

    Торжественные мероприятия, посвященные Дню медицинского работника, прошли по всему Казахстану. Так, в Нур-Султане наградили более 30 работников сферы здравоохранения за их вклад и развитие медицины города. Аким Карагандинской области вручил медикам по 1 млн тенге. Награды получили медработники и ветераны здравоохранения Акмолинской области. Аким Алматы поблагодарил медицинских работников за самоотверженный тяжелый труд – сохранение здоровья населения и спасение жизней горожан. В Министерстве обороны чествовали военных медиков.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Здравоохранение Дата Общество
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