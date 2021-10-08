День культуры Костанайской области прошел в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В текущем году Кокшетау решением оргкомитета республиканского фестиваля «Рухани қазына» получил статус культурной столицы Казахстана. В год 30-летия Независимости РК в областном центре прошел День культуры Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начало празднованию было положено в экспозиционном здании акмолинского областного историко-краеведческого музея выставкой «Құт қонған Қостанай», вобравшей лишь малую часть историко-культурного наследия Костанайской области.

Открывая встречу, руководитель управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Айгуль Сабитова поздравила присутствующих от имени акима региона Ермека Маржикпаева.

«В год 30-летия Независимости РК в Акмолинской области запланировано более 500 мероприятий. И этот год знаменателен тем, что впервые город Кокшетау стал культурной столицей независимого Казахстана. Сегодня у нас гости из Костанайской области. Это знаковое событие, ведь не каждый год мы имеем возможность встретиться и обменяться опытом друг с другом», - отметила А. Сабитова.

«Нас тепло встречает акмолинская земля... И если вы посмотрите эту выставку, вдохновитесь, и захотите приехать в Костанай, увидеть это все воочию, мы будем всегда Вам очень рады», - обратилась к собравшимся заместитель начальника управления культуры, архивов и документации Костанайской области Сауле Касымжанова.

На выставке были представлены редкие образцы минералов, уникальные археологические находки каменного века, эпохи бронзы и раннего железного века, доспехи и оружие казахских воинов-батыров, охотничье снаряжение, ювелирные украшения, а также национальные костюмы и предметы быта этносов края.

Кроме того, устроители выставки привезли уникальные картины основателей изобразительного искусства и живописи РК, известных художников - Абылхана Кастеева, Николая Хлудова, Леонида Леонтьева, Жанатая Шарденова, Хакимжана Наурызбаева, Гани Баян, а также работы современных костанайских мастеров живописи – Георгия Сокова, Николая Торшина, Сергея Лугового и других. Была и особая работа, заслуживающая отдельного внимания, - триптих костанайского мастера Арлана Анкауова, выполненный в уникальной технике по войлоку.

«В текущем году мы отмечает 180-летие Ыбырая Алтынсарина и 75-летие Костанайской области, поэтому на выставке вы также видите наших выдающихся земляков, гордость нашей земли, известных людей не только в Костанайской области, но и по всему Казахстану. Кроме того, здесь представлены фотографии уникальных природных объектов области», - добавила С. Касымжанова.

В рамках Дня культуры Костанайской области в акмолинской областной филармонии им. Үкілі Ыбырай прошел также концерт оркестра казахских народных инструментов им. Н. Молдахметова «Думанды Тобыл» Костанайской областной филармонии им. Е. Умурзакова, а в областном казахском музыкально-драматическом театре имени Шахмета Кусаинова аркалыкский казахский театр юного зрителя представил спектакль «Мәңгүрт» по роману Ш. Айтматова «И дольше века длится день».

Напомним, в мае текущего года Кокшетау стал культурной столицей Казахстана. О присвоении такого статуса областному центру на открытии республиканского фестиваля «Рухани казына-2021», посвященного 30-летию Независимости страны, сообщила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, озвучив решение оргкомитета.