День Кореи в Казахстане отметили благотворительностью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посольство Кореи в Казахстане из-за пандемии коронавируса отменило в этом году официальный прием в честь Дня Основания Кореи и направила средства, предназначенные для этого, на благотворительные акции для нуждающихся казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Бюджет, выделенный на проведение официального приема, был перенаправлен для организации серии благотворительных акций для социально-уязвимых слоев населения Казахстана. В нынешней ситуации, когда из-за пандемии COVID-19 имеются ограничения в осуществлении полноценной дипломатической деятельности, мы проводим подобные благотворительные акции, посредством которых можем стать ближе к народу Казахстана» - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Республике Казахстан Ку Хонг-сок.

Так, благотворительная помощь была оказана центру «Шарапат», для которого передали камеры, бытовую технику и средства реабилитации. Также Ассоциации корейцев Казахстана переданы защитные средства от COVID-19.

«Принимая во внимание тот факт, что в 1937 году, когда корейцы были принудительно переселены на землю Казахстана, казахский народ, несмотря на тяжелые времена, с теплотой и заботой принял их, и в этих проведенных благотворительных акциях есть определенное значение ответного жеста на оказанную помощь корейскому народу», - добавил дипломат.

Стоит отметить, что празднование Национального дня Кореи все же состоялось в онлайн-режиме. В видеоролике, специально подготовленном для этого, включены поздравительные речи посла Ку Хонг-сока и первого заместителя министра иностранных дел Казахстана Шахрата Нурышева.

«Казахстан всегда был для Кореи близким другом и надежным сторонником, с которым поддерживаются хорошие партнерские отношения. Республика Корея, как стратегический партнер Республики Казахстан, будет продолжать стремиться к укреплению особых дружественных отношений между двумя странами», - отметил посол в своей речи.

По словам Ку Хонг-сока, торговый оборот между двумя странами в прошлом году достиг рекордного уровня в 4,2 млрд долларов. Он выразил надежду, что «взаимоотношения двух стран, которые были укреплены осле государственного визита Президента Мун Чжэ Ина в Казахстан в апреле прошлого года, поднимутся на еще более значимый уровень с предстоящим государственным визитом Президента Касым-Жомарта Токаева в Корею».

«У казахского народа существует пословица: «Дерево крепко корнями, человек - друзьями». Подобно этой пословице, я не сомневаюсь, что глубокие дружеские отношения между Кореей и Казахстаном на протяжении 30 лет будут способствовать укреплению дружбы на следующие 30 и более лет», - заключил дипломат.

Видео также содержит поздравительные послания от казахстанских студентов, интересующихся культурой Кореи, от потомков борцов за независимость Кореи и от представителей других сфер. Также свое поздравительное послание посольству отправил Алиакбар Юлдашев - казахстанец, спасший 10 человек во время пожара в корейском городе Анян в апреле этого года.

«Хотя нелегко было спасти людей из огня, но так как я считаю корейцев своими друзьями, я не задумываясь решил спасти людей. Я считаю, что Корея и Казахстан находятся далеко друг от друга, но близки по духу», - сказал Алиакбар Юлдашев.

В честь государственного праздника Корейский культурный центр в Нур-Султане организовал онлайн-просмотр творческой балетной постановки «Чхунхян» в исполнении корейской труппы «Universal Ballet». Стоит отметить, что доступ на видеоконтент предоставлен только со 2 по 4 октября.

«Чхунхян джон» (Повесть о Чхунхян») является одним из главных представителей классического древнего корейского романа. Этот рассказ посредством сатиры и юмора повествует о прекрасной любовной истории между дворянином Ли Монрёном и простой девушкой Чхунхян, дочерью куртизанки.

В балетной постановке «Чхунхян» представлено множество впечатляющих групповых танцевальных сцен. Женский групповой танец загадочен и прекрасен, а мужской - по своей пламенности можно сравнить со сценами из шедевра русского балета «Спартак». В нем ощущается потенциальная динамика и раскрывается очарование нового мужского танца.