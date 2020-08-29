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    День Конституции: с поздравлениями на улицы Кокшетау вышли сотрудники молодежного ресурсного центра

    29 Августа 2020, 16:41

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Молодежного ресурсного центра поздравили жителей административного центра Акмолинской области с Днем Конституции, передает МИА «Казинформ».

    В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, в этом году казахстанцы отмечают День Конституции без шумных празднований, концертов и других массовых мероприятий.

    Молодежный Ресурсный Центр Акмолинской области проявил инициативу и провел поздравительную акцию для жителей региона с соблюдением всех карантинных мер, передает управление внутренней политики.

    Чтобы напомнить акмолинцам о празднике, сотрудники МРЦ вышли в центр Кокшетау, вооружившись флажками и открытками. В ходе проведения акции специалисты центра поздравили более 2 тысяч гостей и жителей областного центра.

    «Я приехала в Кокшетау из столицы по делам только вчера. Очень приятно было получить поздравления. Молодые люди в футболках с изображением символики, с флажками в руках действительно создали праздничный дух и подняли настроение. Сейчас, в непростой для всех нас период карантина, такие мероприятия особенно важны. Хочется сказать организаторам огромное спасибо!», - поделилась впечатлениями гостья города Жанель Кошкенова.

    К слову, сотрудники ресурсного центра передали эстафету районным филиалам, поэтому свои поздравления вскоре получат и жители населенных пунктов региона.

    Автор:

    Акмолинская область Конституция Молодежь
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