День Конституции празднуют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан сегодня отмечает один из самых важных государственных праздников – День Конституции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

30 августа 1995 года на всеобщем референдуме был принят Основной закон Казахстана. Таким образом, сегодня Конституции РК исполнилось 28 лет.

Первая Конституция независимой страны была принята в 1993 году, однако спустя два года она была принята в современной редакции. Принятию Основного закона предшествовал длительный подготовительный этап. Для принятия действующего варианта Конституции был изучен опыт многих зарубежных стран, взяты в основу принципы формирования документов в государстве: в частности, принцип разделения ветвей власти, принцип народовластия.

5 июня 2022 года состоялся республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК, что стало одним из важных и исторических событий для нашей страны.

На республиканский референдум был вынесен проект закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан». Во время голосования выносился вопрос «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года».

За конституционные поправки тогда проголосовали 77,18 % казахстанцев, или 6 163 516 человек, принявших участие в референдуме во всех регионах страны.

Ко Дню Конституции в Астане запланировано более 70 массовых, спортивных и культурных мероприятий. На данный момент уже проведено свыше 20 из них, в ближайшие дни ожидается проведение около 50 мероприятий.

Среди них республиканский турнир по байге – республиканское соревнование по конному спорту. В нем примут участие около 100 известных жеребцов из всех регионов и городов страны. Соревнование пройдет на базе ипподрома «Казанат». Общий призовой фонд конкурса составляет 20 миллионов тенге. Вход свободный.

Масштабным станет международный фестиваль современной этнической музыки The Spirit of Astana с участием артистов и музыкантов из Венгрии, Грузии, Израиля и Узбекистана. Музыкальное событие ожидается 30 августа с 12 до 22 часов на территории выставочного комплекса «ЕХРО».

Мероприятие начнется с мастер-классов и ярмарки ремесленников. Участие в мастер-классах платное. Желающие смогут научиться работать с кожей, фетром, узнают основы керамического искусства, окрашивания ткани, рисования и флористики. Фестиваль продолжится национальными играми, участвовать в которых могут все желающие.

30 августа с 14:00 до 21:00 жители и гости столицы смогут принять участие в фестивале красок Salem fest в центральном городском парке.

В 19:00 в амфитеатре запланирован концерт с участием известных исполнителей – Dequine, Moldanazar, Мирас Жугунусов.

В День Конституции в 12:00 состоится концерт на открытой площадке перед Государственным театром драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова. В жилых массивах «Коктал», «Уркер», «Ондирис», «Интернациональный» будет организована праздничная программа Keruen Fest.

30 августа в 12:00 в парке «Коргалжын» микрорайона Коктал запланирован праздничный концерт. В Дирекции объединенных музеев города Астаны пройдут лекции «Тәуелсіздік тірегі – Ата Заң», «Безъядерный мир – глобальная миссия Казахстана», а также выставка «Ата Заңым – айбыным». В библиотеках Централизованной библиотечной системы для читателей будут организованы мастер-классы и познавательно-развлекательные уроки.

Помимо культурных событий ко Дню Конституции в столице приурочены ряд спортивных мероприятий.

Ряд праздничных мероприятий также пройдет и в Алматы. В частности, в 19:00 на площади Абая пройдет праздничный концерт, в котором примут участие звезды казахстанской эстрады: группа «Музарт» и «Жигиттер», Кайрат Нуртас, Мархаба Саби, Kalifornia, Yenlik, Ильхан Исханов, Жанар Дугалова, Hey Monro и др.

Для гостей и жителей города будут представлены 13 музыкальных номеров с сопровождением тематическими видео на экранах сцены. Также 30 августа будет организован ряд спортивных мероприятий, приуроченных ко Дню Конституции.

Помимо этого, праздничные мероприятия состоятся во всех районах города.

В Ауэзовском районе торжественное мероприятие пройдет 29 августа в 11:00, в парке отдыха Family Park.

В Наурызбайском районе концерт в честь Дня Конституции с участием звезд эстрады состоится 29 августа в 11:00, в Центре инновационного творчества (микрорайон Шугыла, 347/4).

В Алатауском районе концерт, посвященный Дню Конституции, пройдет 29 августа на территории Атлетической деревни в 16:00.

В Бостандыкском районе, праздничный концерт, посвященный Дню Конституции, состоится 29 августа в 17:00 в амфитеатре ТРЦ MEGA Alma-Ata.

В Турксибском районе праздничная программа с участием казахстанских звезд и художественных ансамблей пройдет 29 августа в 18:00 на территории Дома школьников №6, по пр. Сейфуллина, 13/1. Районное празднование включает в себя торжественный вынос флага, исполнение гимна, вручение удостоверений личности 16-летним гражданам, розыгрыши и конкурсы, а также кинопоказ под открытом небом.

В Жетысуском районе торжественный концерт в честь Дня Конституции пройдет 29 августа в 19:00 в парке «Гульдер», ул. Серикова 2а.

В Медеуском районе праздничный концерт, посвященный Дню Конституции, пройдет 30 августа в 12:00 в Центральном парке культуры и отдыха, по ул. Гоголя, 1.

В Алмалинском районе концерт состоится 30 августа в 17:00 на территории ТРЦ «Mega Park», по адресу пр. Сейфуллина, 483.