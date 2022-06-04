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    День государственных символов отметили велопробегом в Мангистауской области

    4 Июня 2022, 20:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В честь Дня государственных символов жители Бейнеуского района Мангистауской области организовали велопробег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акимата Бейнеуского района, в 9:00 утра сотрудники акимата и местная молодежь, стартуя от районного Дома культуры дошли до центрального стадиона, держа в руках флаг высотой 15 метров.

    На центральном стадионе велогонщики встретили флаг исполнением Государственного гимна. Затем с поздравительной речью выступили аким района Абилов Бейнеубек, ветеран-учитель Фермебай Ережепов и бейнеуский меценат Раббим Борашов.

    «Мы не без труда добились нашей независимости и должны ценить нашу свободу. Наши символы священны, и молодежь должна любить и уважать их всем сердцем. Только в этом случае казахстанцы могут стать истинными патриотами страны. Не секрет, что иногда случаются такие неприятные вещи, как неуважение к государственным символам. Неуважение к своим символам означает неуважение к себе. Казахская молодежь не должна сходить с верного пути. Судьба государства напрямую зависит от политической бдительности его граждан. Пусть символы Республики Казахстан займут соответствующее место на сцене истории. И пусть в голубом небе навеки развевается наш голубой флаг», - сказал аким района.

    Затем стартовал велопробег. В нем участвовали более пятидесяти велогонщиков. Они объехали ряд улиц и вновь вернулись на центральный стадион. Все это время в руках велогонщиков были государственные флаги.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Спорт Дата Мангистауская область Общество Госсимволы РК День госсимволов РК
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