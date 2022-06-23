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    День государственного служащего отмечают в Казахстане

    23 Июня 2022, 07:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Профессиональный праздник в Казахстане отмечается ежегодно 23 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    День государственного служащего был утвержден в 2013 году Указом Президента РК.

    Особую роль госслужащих отмечают в свете проводимых в стране политических реформ и построения Нового Казахстана.

    С февраля в Казахстане действует пятилетний мораторий на повышение зарплат депутатам Парламента, членам Правительства и акимам. При этом, как отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, административным госслужащим и бюджетникам будут продолжать поднимать зарплаты по возможности.

    По мнению Главы государства, обновлять состав служащих нужно постепенно и делать это следует продуманно, потому что массовое увольнение кадров не приведет «к добру».

    «Слово «чиновник» обретает негативный смысл. Но это неправильно. На государственной службе очень много честных и квалифицированных кадров. Они неустанно трудятся на благо нашей родины. Но, к сожалению, есть и такие вещи, как «ложка дегтя портит бочку меда». С такими людьми мы сразу прощаемся. Так будет и в будущем», – подчеркнул Глава государства на первом заседании Национального курултая.

    С 8 июня в Казахстане официально образованы три новые области. Это Абай, Жетісу и Ұлытау. Как заверил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров «раздувания» штата госаппарата в связи с этим не предполагается.

    «Создание новых областей требует новых дополнительных административных ресурсов. Чтобы правильно управлять областью, нужны человеческие ресурсы», - сказал Алибек Куантыров на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    Как считает спикер Сената Маулен Ашимбаев, современные государственные служащие должны ориентироваться на принцип – меньше бюрократизма, больше ориентированности на конечный результат.

    «Часто у нас на госслужбе все спешат, все заняты, все усердно работают, но нет результата. Поэтому все большую роль на государственной службе должен играть проектный подход с четкими и осязаемыми результатами», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

    Также среди важных качеств госслужащего председатель Сената отметил умение брать на себя ответственность, постоянное стремление к профессиональному росту и совершенствованию, честность и порядочность, открытость сознания и готовность к инновационным решениям.

    Автор:

    Анеля Касымова

    День государственного служащего Госслужба
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