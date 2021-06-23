День государственного служащего отмечают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 23 июня, в Казахстане отмечается День государственных служащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

20 декабря 2002 года на 57-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию о провозглашении 23 июня Днем государственной службы ООН и призвали государства - члены ООН определить этот день в каждой стране.

В нашей стране День государственного служащего был утвержден 23 июня 2013 года согласно Указу Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Государственная служба – один из важнейших элементов всей государственной системы, которая играет ведущую роль в организации государственного управления. Мировой опыт свидетельствует о том, что только эффективная государственная власть способна повысить уровень и качество жизни населения, а также решить социально-экономические проблемы.

Роль государственной службы и повышение эффективности госаппарата неоднократно отмечает Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева 13 июня 2019 года было создано отдельное Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы в рамках Указа «О мерах по совершенствованию системы государственного управления».

«Государственная служба – это служение своей стране и народу. Это особое призвание. Поэтому те государственные управленцы, которые решились встать на этот путь, должны понимать, что к ним особые требования, с них особый спрос», - говорил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании в ходе расширенного заседания Правительства от 15 июля 2019 года.

На сегодняшний день в стране принимается комплекс мер, направленных на дальнейшее развитие государственной службы. Так, идет работа по сокращению численности государственных служащих и внедрении факторно-балльной шкалы.

По данным Агентства РК по делам государственной службы, пилотный проект по переходу на факторно-балльную шкалу позволил повысить привлекательность госслужбы и обеспечил повышение стабильности кадрового состава. Число кандидатов на 1 вакантное место увеличилось в среднем в 2,6 раза.

Также совершенствуются меры по контролю качества оказания государственных услуг, внедрении системы непрерывного образования госслужащих.

«Предстоит также принять практические шаги по повышению эффективности государственного аппарата. Вместе с тем, мы должны понимать, что десятки тысяч простых государственных служащих – это наши сограждане. Именно на них в первую очередь возложена большая ответственность за реализацию государственной политики, за сохранение и развитие всей страны», - отмечал Касым-Жомарт Токаев, подчеркивая роль казахстанских государственных служащих.